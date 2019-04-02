Khoảng 9 giờ sáng (1/4), chị Trần Thị Thu Huyền (25 tuổi, ở huyện Kim Sơn, Ninh Bình) và Phạm Văn Nghị (31 tuổi, cùng trú huyện Kim Sơn) ngồi trong ô tô của Nghị nói chuyện.

Liên quan đến vụ án mạng cô gái trẻ bị đâm hàng chục nhát kéo tử vong trên đường Tôn Đức Thắng (TP. Ninh Bình), cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân vụ án là do mâu thuẫn tình cảm.

Theo chính quyền địa phương, chị Huyền làm việc tại một ngân hàng có tiếng trên địa bàn xã. Còn Nghị làm nghề lái taxi cho Grab.

Sau đó chị Huyền mở cửa xe chạy ra đường kêu cứu. Nghị lập tức đuổi theo quật ngã chị Huyền, dùng cây kéo đâm liên tiếp khiến chị tử vong tại chỗ. Tiếp đó Nghị cũng dùng kéo tự đâm nhiều nhát vào người với mục đích tự sát nhưng không chết. Hiện nghi phạm đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Phía gia đình nạn nhân cho rằng, có thể vì biết chị Huyền sắp kết hôn với người khác nên Phạm Văn Nghị mới ra tay tàn độc như vậy.

Ông Nguyễn Văn Đang (ông ngoại chị Huyền) khẳng định gia đình không hề hay biết chị Huyền và đối tượng Nghị có mối quan hệ yêu đương vì nạn nhân chưa từng đưa Nghị về ra mắt, giới thiệu với bà con họ hàng.

Người thân chỉ biết chị Huyền hiện đang yêu một thanh niên tên S. và có kế hoạch kết hôn vào tháng tới. Trước đây khi còn học cấp 3, Nghị từng ngỏ lời yêu nhưng bị chị Huyền từ chối.

Hiện nghi phạm Phạm Văn Nghị đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Facebook

Bà M. (hàng xóm) kể rằng mọi người trong xóm đều nghe nói chị Huyền và Nghị từng yêu nhau và đã chia tay được một thời gian. Sau đó chị Huyền yêu người khác. Có lẽ biết chị Huyền sắp kết hôn nên Nghị gọi ra nói chuyện rồi ra tay hết sức tàn nhẫn, theo Người Đưa Tin.

Ông Hoàng Văn Sáu - Trưởng Công an xã Đồng Hướng cho biết Nghị và nạn nhân sống cách nhau chỉ vài trăm mét. Trước đây Nghị là lao động tự do, cách đây 2 tháng mới sắm xe ô tô để chạy taxi. Bố Nghị mất sớm, nhà có 5 anh em. Ở địa phương nam thanh niên này được nhận xét là điềm đạm, chịu khó làm ăn, hiền lành, chưa có tiền án tiền sự. Gia đình chị Huyền thuộc diện ổn định, bố mẹ kinh doanh cửa hàng tạp hoá.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng.