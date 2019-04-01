Mẹ bầu vất vả địu con đi nhặt rác kiếm sống cùng câu nói khiến nhiều người nể phục

Xã hội 01/04/2019 11:49

Dù bụng bầu đã vượt mặt nhưng người phụ nữ không nghỉ ngơi, vẫn cần mẫn làm việc để có thêm thu nhập.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện loạt ảnh về một bà mẹ mang bầu đi nhặt rác, địu thêm cô con gái nhỏ thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hình ảnh cho thấy người phụ nữ với bụng bầu nặng nhọc đang dắt xe đạp, trên xe chất vô số vỏ bia, thùng giấy, đồ phế liệu... Phía trước giỏ xe là một em bé chỉ khoảng 2-3 tuổi. Dù bụng bầu đã vượt mặt nhưng người phụ nữ không nghỉ ngơi, vẫn cần mẫn làm việc để có thêm thu nhập.

Mẹ bầu vất vả địu con đi nhặt rác kiếm sống cùng câu nói khiến nhiều người nể phục - Ảnh 1
Hình ảnh người phụ nữ mang bầu địu con đi nhặt rác khiến nhiều người cảm động - Ảnh: Facebook
Mẹ bầu vất vả địu con đi nhặt rác kiếm sống cùng câu nói khiến nhiều người nể phục - Ảnh 2
Dù vất vả nhưng người phụ nữ không muốn nhận sự giúp đỡ từ người khác - Ảnh: Facebook

"Nỗi niềm mẹ bầu vất vả phải địu thêm con gái nhỏ đi nhặt rác mỗi ngày kiếm sống. Xin chị kiểu ảnh mà chị không cho, chị không muốn bị làm phiền.

'Thôi thì mình còn sức khỏe, đi nhặt rác kiếm được đồng nào hay đồng đó', chị chia sẻ và kể đang trọ ở Cầu Niệm", lời chia sẻ của chủ bài viết khiến nhiều người xúc động.

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, loạt ảnh đã nhận về hàng ngàn bình luận từ cộng đồng mạng. Hầu hết đều thương cảm cho hoàn cảnh khó khăn của bà mẹ trẻ, đồng thời nể phục ý chí vươn lên, quyết không dựa dẫm vào người khác của chị.

"Cảm phục tinh thần và cách sống của người mẹ này. Bây giờ có không ít thanh niên khỏe mạnh giả vờ đi ăn xin, những người có nhà cửa đàng hoàng vẫn đội lốt vô gia cư để lừa đảo người khác, thật đáng xấu hổ!", tài khoản K.L. bình luận.

"Người mẹ này là tấm gương tốt cho con cái noi theo. Dù nghèo và vất vả đến đâu vẫn kiếm sống bằng chính sức lao động của mình chứ không dựa vào sự thương hại của người khác", tài khoản M.S. bày tỏ. 

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