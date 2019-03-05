Vì thương mẹ, bé gái 5 tuổi đã cáng đáng hết mọi công việc trong gia đình chẳng khác gì một người trưởng thành thực thụ.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh bé gái khoảng 5 tuổi làm việc nhà cực thành thục khiến nhiều người ngạc nhiên. Sau khi biết lý do một bé gái đang tuổi ăn, tuổi lớn lại biết chuyện bếp núc, ai nấy đều không khỏi nghẹn lòng.

Mẹ bị bệnh, bé gái 5 tuổi cáng đáng hết việc nhà khiến dân mạng xót xa, thương cảm - Ảnh: Facebook

Theo chủ nhân bài viết, mẹ em bé vốn bị bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ khuyên không nên sinh con vì sức khỏe quá yếu. Thế nhưng khi biết em có mặt trên đời, người mẹ quyết đánh cược số phận, để rồi dọa sinh non ở tháng thứ 5, phải chiến đấu đến cùng mới giữ con được 7 tháng.

Lúc sinh con, chị bị ngưng thở, có lúc tưởng như chẳng giữ được mạng sống. Cuối cùng điều kỳ diệu ấy xảy ra, em bé ấy nay đã được 5 tuổi. Vì mẹ bị bệnh nên cô bé phải làm mọi việc trong nhà như nấu ăn, giặt đồ, rửa chén, lau nhà... Còn mẹ em vẫn ngày ngày chống chọi với bệnh tật và cầu mong có thể sống thật lâu bên cạnh cô con gái đáng yêu.

Mẹ em vẫn ngày ngày chống chọi với bệnh tật và cầu mong có thể sống thật lâu bên cạnh cô con gái đáng yêu - Ảnh: Facebook

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, câu chuyện trên đã nhận về hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều cảm phục sự hy sinh của người mẹ, đồng thời cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với cô bé tuổi còn nhỏ nhưng đã vô cùng kiên cường.

"Đây đúng là cô con gái ai cũng mong muốn có được"; "Sự hy sinh của người mẹ quá to lớn. Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với hai mẹ con"; "Sinh được cô công chúa thế này có đánh đổi cả mạng sống cũng mát lòng mát dạ"; "Hy vọng những vất vả từ tấm bé sẽ rèn luyện con trở nên giỏi giang, kiên cường"..., dân mạng bình luận.

Chú bán cà phê dạo treo biển nghỉ 48 ngày để sang Mỹ thăm 2 con gái Dân mạng tỏ ra thích thú trước tấm biển thông báo tạm nghỉ 48 ngày của người đàn ông bán cà phê dạo với lý do: "Đi Mỹ thăm 2 đứa con gái đang làm bác sĩ, giáo sư".

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