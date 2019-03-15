Xúc động hình ảnh em bé ôm bình sữa, ngoan ngoãn nằm dưới hộc xe đẩy đợi mẹ bán bánh mưu sinh

Hình ảnh em bé miệng tu ti bình sữa, ngoan ngoãn nằm trong chiếc xe đẩy đợi mẹ khiến ai nấy không khỏi nghẹn lòng.

Sáng 15/3, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh ghi lại khoảnh khắc xúc động của hai mẹ con mưu sinh bên chiếc xe đẩy ở góc đường. Theo người chia sẻ bức ảnh, vì không có tiền gửi con đi nhà trẻ nên người mẹ mang con rong ruổi khắp nơi để bán bánh. Nhìn cảnh em bé còn rất nhỏ, ngoan ngoãn nằm trong hộc xe đẩy tu ti bình sữa, ai nấy đều không khỏi nghẹn lòng.

Khoảnh khắc xúc động của hai mẹ con mưu sinh bên chiếc xe ở góc đường thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh: Facebook

"Em ấy bán bánh Hot Dog 6k ở gần cầu Rạch Ngỗng, Cần Thơ. Trước cửa Bánh canh Việt. Mọi người ủng hộ em để em kiếm tiền mua sữa cho con. Thương em bé con quá!", dòng chia sẻ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai mẹ con - Ảnh: Facebook

Chỉ vài giờ sau khi đăng tải, bức ảnh này đã nhận được gần 10.000 lượt thích, bình luận và chia sẻ của cư dân mạng. Ai nấy đều vô cùng thương cảm, xót xa cho hoàn cảnh của hai mẹ con.

"Thương con quá, mới bé xíu đã phải theo mẹ mưu sinh. Nhìn con chắc cỡ bé nhà mình. Trong khi con mình được hết người này người kia chăm sóc, bế bồng thì bé lại phải nằm dưới hộc xe đợi mẹ", tài khoản V.H. bình luận.

"Mọi người hay đi ngang đây thì ghé ủng hộ hai mẹ con cho nhanh hết hàng nhé", tài khoản Y.N. viết.

"Cuộc sống vốn dĩ chẳng dễ dàng. Mong những điều tốt đẹp nhất đến với hai mẹ con", tài khoản T.H. cho biết.

Hiện loạt ảnh trên vẫn đang nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuc-dong-hinh-anh-em-be-om-binh-sua-ngoan-ngoan-nam-duoi-hoc-xe-day-doi-me-ban-banh-muu-sinh-318450.html