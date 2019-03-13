Triệu trái tim quặn đau trước bức ảnh hai đứa trẻ khóc bên giường bệnh, sờ mặt mẹ lần cuối

Xã hội 13/03/2019 16:31

Chứng kiến cảnh hai đứa trẻ đứng khóc bên cạnh chiếc giường của người mẹ đã mất, mọi người không cầm được nước mắt.

Trong cuộc sống, có lẽ không có sự mất mát nào đau đớn hơn việc người thân yêu mãi mãi rời xa chúng ta, đặc biệt đó lại là người đã sinh ra mình.

Nhiều giờ qua, bức ảnh hai đứa trẻ khóc thảm thiết khi đứng bên cạnh giường bệnh của người mẹ được cho là đã qua đời đang gây bão mạng xã hội.

Nhìn cảnh hai đứa trẻ nước mắt lăn dài nhẹ nhàng sờ vào gương mặt mẹ lần cuối, những người chứng kiến không thể kìm nén cảm xúc. Ai cũng thương hai em vì còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau mất người thân.

Triệu trái tim quặn đau trước bức ảnh hai đứa trẻ khóc bên giường bệnh, sờ mặt mẹ lần cuối - Ảnh 1
Được biết, 2 bé trai là người Thái Lan - Ảnh: Facebook

“Trên đời này thứ buồn nhất không phải là tình yêu mà là phải thấy bố mẹ già đi mỗi ngày. Một cảnh tượng mà chúng ta rồi ai cũng phải trải qua có điều nó lại tới quá sớm với các em, nhìn mà đau lòng”, M.K bình luận.

“Ở cái tuổi hiện tại tôi chỉ mong thời gian ngừng lại. Vì sợ nhất là nhìn ba má mình già đi”, A.H xót xa.

"Thương hai đứa con, còn nhỏ vậy đã phải chịu cảnh mồ côi. Không biết trên đường đời sau này ai sẽ che chở cho hai đứa. Hy vọng các con sẽ sớm vượt qua nỗi đau này và sống thật hạnh phúc. Sống thay cả phần mẹ các con luôn nhé", một người dùng mạng xúc động sau khi xem bức ảnh.

“Cố gắng lên các em, chị tin các em sẽ mạnh mẽ và cố gắng sống tốt để không phụ lòng mẹ nhé”, V.O động viên.

Hiện bức ảnh vẫn đang được cộng đồng mạng liên tục chia sẻ và bình luận.

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