Cha cùng con gái 4 tuổi chết thương tâm trên đường về nhà ngoại: Không có tiền mua quan tài, hàng xóm phải quyên góp

Xã hội 19/11/2018 15:13

Vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên sau khi anh Cư cùng con gái nhỏ qua đời, người thân không có tiền mua quan tài, phải nhờ hàng xóm quyên góp.

Ngày 19/11, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch xã Phong An (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 4 người trong một gia đình thương vong.

Cha cùng con gái 4 tuổi chết thương tâm trên đường về nhà ngoại: Không có tiền mua quan tài, hàng xóm phải quyên góp - Ảnh 1
Gia đình anh Cư gặp nạn khi đang trên đường về nhà ngoại chơi - Ảnh: Zing

Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 18/11, anh Hoàng Văn Cư (sinh năm 1988) điều khiển xe máy chở vợ là chị T.T.S (sinh năm 1991) cùng hai con nhỏ lưu thông theo hướng từ thị trấn Phong Điền đến thành phố Huế để về nhà ngoại chơi.

Khi đi đến cầu vượt đường sắt (đoạn nằm trước nhà máy chế biến tinh bột sắn Phong Điền) thì xảy ra va chạm với máy cày chạy cùng chiều.

Vụ va chạm khiến anh Cư cùng con gái 4 tuổi tử vong tại chỗ. Chị S. và con gái 2 tuổi bị chấn thương nặng được người dân đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở số 2) cấp cứu, theo Zing.

Cha cùng con gái 4 tuổi chết thương tâm trên đường về nhà ngoại: Không có tiền mua quan tài, hàng xóm phải quyên góp - Ảnh 2
Hiện vợ và con gái nhỏ của anh Cư đang được điều trị trong bệnh viện - Ảnh: Internet

Nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc.

Được biết tại địa phương gia đình anh Cư có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi tai nạn xảy ra, hàng xóm phải quyên góp để người thân mua quan tài cho cha con anh Cư. Chính quyền địa phương cũng đã cử người đến hỗ trợ tổ chức hậu sự cho hai nạn nhân.

Sau tai nạn, thấy nam sinh bất tỉnh, tài xế xuống quan sát 40 giây rồi lái xe cán qua đầu nạn nhân

Sau tai nạn, thấy nam sinh bất tỉnh, tài xế xuống quan sát 40 giây rồi lái xe cán qua đầu nạn nhân

Sau khi tông vào xe máy điện, Quân xuống xe quan sát thấy nạn nhân nằm bất động thì lái xe chạy về phía trước đè qua đầu khiến P. vỡ sọ não dẫn đến tử vong.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông hoàn cảnh khó khăn tai nạn thương tâm

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