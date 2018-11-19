Sau tai nạn, thấy nam sinh bất tỉnh, tài xế xuống quan sát 40 giây rồi lái xe cán qua đầu nạn nhân

Xã hội 19/11/2018 13:47

Sau khi tông vào xe máy điện, Quân xuống xe quan sát thấy nạn nhân nằm bất động thì lái xe chạy về phía trước đè qua đầu khiến P. vỡ sọ não dẫn đến tử vong.

Sáng nay (19/11), Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên sơ thẩm xét xử Phan Đình Quân (sinh năm 1980, cư trú tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội giết người. 

Sau tai nạn, thấy nam sinh bất tỉnh, tài xế xuống quan sát 40 giây rồi lái xe cán qua đầu nạn nhân - Ảnh 1
Bị cáo Quân trong phiên tòa xét xử - Ảnh: Dân Việt

Tại phiên tòa, Quân khai vào khoảng 16 giờ ngày 31/5/2016, bị cáo lái xe tải chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Nam – Bắc. Khi đến đoạn xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, bị cáo chuyển hướng đi vào đường liên xã theo hướng đến Ủy ban nhân dân xã Kỳ Tiến thì xảy ra va chạm với xe máy điện do em H.Đ.P (sinh năm 1998, trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh) điều khiển.

Tại đây, bị cáo khai rằng trong quá trình chuyển hướng đã bật xi nhan nhưng theo lời khai của 7 nhân chứng, tài xế không hề bật xi nhan.

Sau tai nạn, thấy nam sinh bất tỉnh, tài xế xuống quan sát 40 giây rồi lái xe cán qua đầu nạn nhân - Ảnh 2
Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường tai nạn cách đây hai năm - Ảnh: Internet

Theo Dân Việt, khi chủ tọa hỏi lúc xảy ra va chạm, Quân xuống xe quan sát 40 giây, thấy nạn nhân không cử động tại sao không giữ nguyên hiện trường, tìm cách đưa nạn nhân đi cấp cứu mà lại lái xe cán lên đầu P. khiến nạn nhân vỡ sọ não dẫn đến tử vong, bị cáo cho rằng lúc này do hoảng loạn nên cài nhầm số lùi sang số tiến đè P. tử vong.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 31/5/2016, Phan Đình Quân điều khiển xe tải chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Nam – Bắc. Khi đến đoạn xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Quân chuyển hướng đi vào đường liên xã theo hướng đến Ủy ban nhân dân xã Kỳ Tiến thì xảy ra va chạm với xe máy điện do em H.Đ.P (sinh năm 1998, trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh) điều khiển. Vụ va chạm khiến em Đ.P bị cuốn vào gầm xe.

Biết mình gây tai nạn, Quân dừng xe và nhảy xuống quan sát. Thấy em P. nằm bất động dưới bánh xe, Quân cho chạy tiến lên đè qua đầu em P. khiến nạn nhân vỡ sọ não tử vong. Vụ việc đã khiến dư luận xôn xao một thời gian dài.

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