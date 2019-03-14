Theo chia sẻ của người đăng tải, người mẹ trong bức ảnh đã qua đời, không thể tiếp tục chứng kiến hai con trai lớn lên mỗi ngày. Đây là khoảnh khắc cuối cùng hai cậu bé được ở bên mẹ.

Chiều 13/3, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hai cậu bé khóc nức nở bên giường bệnh của mẹ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hai bé trai khoảng 6-7 tuổi đang giàn giụa nước mắt, cố đưa tay để chạm vào gương mặt mẹ khiến không ít người nghẹn ngào rơi nước mắt.

Chỉ sau thời gian ngắn lan truyền trên mạng xã hội, hình ảnh trên đã nhận về hàng ngàn lượt bày tỏ cảm xúc và vô số bình luận từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều vô cùng xúc động trước khoảnh khắc thiêng liêng, cảm động về tình mẫu tử.

Hình ảnh hai đứa trẻ cố đưa tay để chạm vào gương mặt mẹ khiến không ít người nghẹn ngào rơi nước mắt - Ảnh: Facebook

"Đáng thương quá!"; "Tội nghiệp hai bé quá, mong những điều tốt đẹp sẽ đến với hai con"; "Mới nhỏ xíu đã phải chịu nỗi đau quá lớn"; "Hy vọng hai con sẽ trưởng thành, giỏi giang để không phụ lòng mẹ";... dân mạng chia sẻ.

Được biết, hình ảnh trên xuất hiện trên mạng xã hội Thái Lan từ cuối năm 2018. Người mẹ trong bức ảnh sinh sống ở tỉnh Tak (Thái Lan) đã qua đời do mắc căn bệnh ung thư vào tháng 11/2018.

Những đứa trẻ khóc ngất trong khoảnh khắc được nhìn thấy mẹ lần cuối - Ảnh: Facebook

Gia đình của người phụ nữ tại thời điểm chị còn sống - Ảnh: Facebook

Hoàn cảnh gia đình vốn dĩ đã rất khó khăn, người mẹ ra đi càng khiến 4 đứa trẻ lâm vào cảnh khốn cùng. Quá đau xót trước cái chết của mẹ, cả 4 khóc nức nở tại bệnh viện, bên giường bệnh và cả ở ngoài khu vực hành lang. Một số người chứng kiến sự việc đã chụp ảnh, đăng tải lên các trang mạng xã hội và được chia sẻ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội Thái Lan.