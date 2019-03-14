Cha mẹ khóc ngất bên thi thể con gái út 2 tuổi chết dưới giếng hoang

Xã hội 14/03/2019 10:25

Thấy con gái út đi chơi lâu chưa về, gia đình đi tìm thì phát hiện thi thể bé nằm dưới giếng hoang.

Chiều qua (13/3), trong cuộc trao đổi với một số cơ quan báo chí, ông Nguyễn Phùng Hòa, Chủ tịch UBND xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) xác nhận tại địa bàn vừa phát hiện một cháu bé 2 tuổi tử vong dưới một cái giếng hoang gần nhà.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 11/3, bé P.T.A (2 tuổi, trú tại xóm 10, xã Xuân Tường) xin cha mẹ cho sang nhà hàng xóm chơi.

Sau khoảng 30 phút không thấy con gái trở về, gia đình đi tìm kiếm thì phát hiện thi thể bé nằm dưới giếng hoang gần nhà.

Cha mẹ khóc ngất bên thi thể con gái út 2 tuổi chết dưới giếng hoang - Ảnh 1
Bé gái 2 tuổi được người nhà phát hiện tử vong dưới giếng hoang - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, bé A. là con út trong gia đình có 3 người con. Sau khi được trục vớt, người thân đau đớn đưa thi thể nạn nhân về tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Nhận được thông tin từ người dân, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Thời gian gần đây xảy ra không ít vụ trẻ em tử vong vì tai nạn khiến dư luận xót xa.

Bé trai 6 tuổi chết đuối dưới hồ bơi

Chiều 17/2, tại phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, một bé trai 6 tuổi đã tử vong khi theo hàng xóm đến hồ bơi. Nạn nhân là bé N.M.Q (6 tuổi, ngụ tại khu phố Tân Xuân, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài).

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, bé Q. cùng hàng xóm đi tắm tại hồ bơi Đồi Đá (thuộc phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài).

Cha mẹ khóc ngất bên thi thể con gái út 2 tuổi chết dưới giếng hoang - Ảnh 2
Bé trai 6 tuổi tử vong khi đi bơi cùng hàng xóm - Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc bơi, người hàng xóm không nhìn thấy bé Q. đâu. Sau khi mọi người nhảy xuống hồ tìm kiếm thì phát hiện bé đã đuối nước, chìm dưới hồ.

Mặc dù người dân đã nỗ lực sơ cứu nhưng vì thời gian đuối nước quá lâu nên nạn nhân đã tử vong.

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Tìm thấy 2 thi thể cuối cùng trong nhóm học sinh đuối nước khi tắm biển ở Quảng Nam

Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể nam sinh cuối cùng trong nhóm học sinh rủ nhau tắm biển rồi tử vong ở xã Bình Minh (huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

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Từ khóa:   tai nạn trẻ em giếng hoang cái chết bí ẩn

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