Sau khi uống rượu và sử dụng ma túy, Đàm Quốc Đại đã sát hại bố ruột và tấn công người hàng xóm bị thương.

Sáng nay (18/3), VKSND tỉnh Lạng Sơn cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Đàm Quốc Đại (SN 1970, trú tại thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng) để điều tra về hành vi sát hại bố ruột.

Trong thời gian tới, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ cho bị can Đại xuống Hà Nội để giám định dấu hiệu tâm thần.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 14/3, sau khi sử dụng ma túy và rượu Đại đã dùng dao tấn công bố ruột mình là ông Đàm Văn Bai (SN 1945, trú tại thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, đối tượng này tiếp tục sang nhà hàng xóm tấn công khiến ông Lương Văn Đành (SN 1948) bị thương ở đầu và tay. Ông Đành sau đó được gia đình đưa vào Trung tâm y tế huyện Văn Lãng cấp cứu.

Sau khi sử dụng rượu và ma túy, Đàm Quốc Đại đã sát hại bố ruột và đâm hàng xóm bị thương - Ảnh: Công Lý

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khống chế và bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Đại khai do có mâu thuẫn với bố đẻ và ông Đành từ trước nên đã dùng hung khí tấn công khiến hai nạn nhân thương vong.

Theo Công Lý, Đại là anh cả trong gia đình có 5 anh chị em. Đối tượng này đã lập gia đình và sinh sống cạnh nhà bố mẹ ruột. Đàm Văn Đại vốn có tiền sử nghiện ma túy và đang điều trị thuốc tại nhà. Trước khi gây án, đối tượng đã sử dụng rượu và ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Lạng Sơn: Nghịch tử sát hại bố ruột dã man trong lúc mâu thuẫn Trong lúc mâu thuẫn, người con đã dùng dao sát hại bố ruột. Đối tượng này còn chém một hàng xóm trọng thương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lang-son-chan-dung-nghich-tu-sat-hai-bo-ruot-va-chem-bi-thuong-hang-xom-354111.html