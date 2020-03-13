Sau khi sát hại mẹ ruột, Tho Em tung tin nạn nhân tự tử. Tuy nhiên, khi công an vào cuộc điều tra thì phát hiện hành vi phạm tội của đối tượng.

Mới đây, VKSND Cần Thơ đã ban hành cáo trạng truy tố đối tượng Phạm Văn Tho Em (29 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh) về tội giết người.

Theo đó, đối tượng này đã sát hại mẹ ruột là bà Phạm Thị Thiểu (73 tuổi). Trước đó, vào sáng 29/10/2019, Tho Em đi nhậu về thì gặp mẹ đứng trước cửa nhà. Lúc này, bà Thiểu cằn nhằn con vì không chịu làm ăn, suốt ngày đi nhậu. Nghe vậy, Tho Em bảo 2 ngày sau đi làm. Sau đó, bà Thiểu đi vào bếp nhưng vẫn tiếp tục la mắng con trai.

Chân dung nghịch tử sát hại mẹ ruột vì bị cằn nhằn chuyện đi nhậu - Ảnh: Internet

Bực tức, đối tượng đi vào đánh mẹ cho hả giận. Khi vào nhà bếp, thấy mẹ đang khom lưng lấy đồ, Tho Em đã dùng dao cắt cổ nạn nhân.

Gây án xong, đối tượng bỏ con dao lại hiện trường rồi chạy ra ngoài, giả vờ tri hô nói mẹ tự tử, nhờ người đến cứu.

Khi mọi người đến nơi thì phát hiện nạn nhân đã tử vong nên trình báo đến cơ quan công an. Ngay khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để điều tra sự việc. Qua quá trình điều tra, công an xác định Tho Em là nghi phạm gây ra vụ án mạng nghiêm trọng này nên bắt giữ.

Nghịch tử giết mẹ, chém cha và em bị thương

Vào chiều 6/2/2020, đối tượng Nguyễn Văn Cảnh (27 tuổi) đã dùng dao truy sát cả gia đình ở nhà riêng tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh (Hà Nội). Vụ án mạng nghiêm trọng khiến bà Nguyễn Thị Bình (50 tuổi) tử vong tại chỗ. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thanh (53 tuổi, cha của Cảnh) và Nguyễn Văn Sinh (23 tuổi, em trai Cảnh) bị thương nặng.

Tại địa phương, Cảnh là đối tượng nghiện ma túy, có biểu hiện tâm lý bất thường - Ảnh: Internet

Sau khi gây án, đối tượng Cảnh đã chạy xe máy rời khỏi hiện trường. Được biết Cảnh từng sử dụng ma túy và có biểu hiện tâm lý bất thường.

Hé lộ lời khai của nghịch tử đánh cha ruột tử vong sau khi đi nhậu về Sau khi đi nhậu về, vì xảy ra mâu thuẫn nên Thọ đánh chết cha ruột. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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