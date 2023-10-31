Xe đi lễ đâm vào đuôi xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn khiến 5 người tử vong

Xã hội 31/10/2023 09:07

Ô tô 16 chỗ mang BKS 14B-036.57 chở nhóm người đi lễ, về đến khu vực trên đã đâm vào đuôi xe đầu kéo chở xi măng bị hỏng, dừng đỗ bên đường. 

Theo thông tin từ VTC News, sáng 31/10, lãnh đạo Phòng CSGT (Công an Lạng Sơn) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách và 2 xe container.

Vụ tai nạn xảy ra vào 2h10 cùng ngày, tại dốc Rừng Cấm, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đoạn km70+800 trên Quốc lộ 1A.

Dẫn tin từ Dân Trí, thời điểm trên, ô tô 16 chỗ mang BKS 14B-036.57 chở nhóm người đi lễ, về đến khu vực trên đã đâm vào đuôi xe đầu kéo chở xi măng bị hỏng, dừng đỗ bên đường. 

Xe đi lễ đâm vào đuôi xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn khiến 5 người tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Dân Trí

Tất cả các nạn nhân gặp nạn là người ở Hạ Long, Quảng Ninh. Hiện một số nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Chi Lăng (Lạng Sơn), một người bị nặng hơn được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai. 

Sau khi vụ việc xảy ra, các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thông tin, vụ tai nạn xảy ra tại điểm dốc Rừng Cấm, huyện Hữu Lũng.

Xe đi lễ đâm vào đuôi xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn khiến 5 người tử vong - Ảnh 2
Va chạm mạnh khiến các phương tiện hu hỏng nặng - Ảnh: VTC News

Xe chở khách hợp đồng 16 chỗ biển số 14B-036.57 đâm vào đuôi xe sơ mi rơ mooc chở xi măng, bị hỏng máy đỗ bên phải đường theo chiều Lạng Sơn - Hà Nội, sau đó va chạm vào xe container đi ngược chiều làn bên trái.

Hậu quả xe 16 chỗ hư hỏng nặng; 4 người chết tại chỗ, 1 chết tại bệnh viện, 9 người đang được cấp cứu.

Thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và ô tô 16 chỗ tử vong: Đang trên đường đưa con gái đi nhập học thì gặp nạn

Thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và ô tô 16 chỗ tử vong: Đang trên đường đưa con gái đi nhập học thì gặp nạn

Nạn nhân tử vong được xác định là bà P.T.M (45 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận). Do vết thương quá nặng, đa chấn thương, bà P.T.M đã tử vong sau một ngày được điều trị.

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