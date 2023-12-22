Nghi phạm được xác định là Bùi Trọng Thành, là người cùng xã với nạn nhân. Trọng Thành sát hại nạn nhân khi nghi phạm này mới 17 tuổi.

Theo thông tin từ Người Lao Động, chiều 22/12, Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ nghi phạm ra tay sát hại chị Nguyễn Thị Th. (SN 1988, trú ở làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), người phụ nữ giao gas, cách đây gần 13 năm, rồi giấu xác phi tang trong bể nước.

Nghi phạm được xác định là Bùi Trọng Thành, là người cùng xã với nạn nhân. Trọng Thành sát hại nạn nhân khi nghi phạm này mới 17 tuổi.

Cận cảnh nơi tìm ra bộ hài cốt - Ảnh: Người Lao Động

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Giao Thông, chiều tối 6/12, trong lúc tìm chó mất, ông Nguyễn Văn Quỳ là người cùng thôn với nạn nhân bất ngờ phát hiện một bộ hài cốt không còn nguyên vẹn ở bể nước trong vườn nhà.

Bể nước bỏ hoang đã lâu, nằm trong khuôn viên khu vườn rộng hàng trăm mét vuông không tường rào, cách biệt nơi sinh hoạt của gia đình ông.

Khu vực phát hiện bộ hài cốt trong bể nước sau vườn đã bị cơ quan chức năng phong tỏa - Ảnh: báo Giao Thông

Sau quá trình xét nghiệm ADN, cơ quan công an xác định hài cốt trong bể nước bỏ hoang ở xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên là chị Th.h. - người phụ nữ giao gas đã mất tích 13 năm trước.

Kết quả giám định cũng cho thấy nạn nhân có dấu hiệu bị đánh gây thương tích.

Cuối năm 2010, chị Th. đi giao gas cho khách hàng rồi mất tích bí ẩn. Tại thời điểm đó, chị Th. đã lập gia đình, đang nuôi hai con nhỏ.

Cơ quan chức năng thời điểm đó chỉ tìm thấy xe máy chị Th. đã sử dụng dưới mương nước thuộc xã Lại Xuân. Theo thông tin từ người nhà gia đình nạn nhân, khu vực phát hiện thi thể của chị Th. chỉ cách nhà khoảng 300m.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Bộ hài cốt trong bể nước ở Hải Phòng là người phụ nữ giao gas đã mất tích 13 năm, có dấu hiệu bị đánh gây thương tích Hài cốt người phụ nữ được tìm thấy tại một bể nước ở xã Lại Xuân là chị Nguyễn Thu Thanh (SN 1988, trú tại làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân) đã mất tích 13 năm trước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-thieu-phu-giao-gas-mat-tich-13-nam-hai-cot-tim-thay-o-be-nuoc-gan-nha-bat-uoc-nghi-pham-giet-nguoi-khi-moi-17-tuoi-639514.html