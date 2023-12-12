Hài cốt người phụ nữ được tìm thấy tại một bể nước ở xã Lại Xuân là chị Nguyễn Thu Thanh (SN 1988, trú tại làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân) đã mất tích 13 năm trước.
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Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 12/12, lãnh đạo UBND huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) xác nhận, hài cốt người phụ nữ được tìm thấy tại một bể nước ở xã Lại Xuân là chị Nguyễn Thu Thanh (SN 1988, trú tại làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân) đã mất tích 13 năm trước.
Trước đó, vào cuối năm 2010, chị Thanh đi giao gas rồi mất tích bí ẩn. Cơ quan chức năng chỉ tìm thấy xe máy chị Thanh đã sử dụng dưới mương nước thuộc xã Lại Xuân.
Dẫn tin từ VnExpress, chiều tối 6/12, trong lúc tìm chó mất tích, ông Nguyễn Văn Quỳ bất ngờ phát hiện một bộ hài cốt không còn nguyên vẹn ở bể nước trong vườn nhà.
Bể nước bỏ hoang đã lâu, nằm trong khuôn viên khu vườn rộng hàng trăm mét vuông không tường rào, cách biệt nơi sinh hoạt của gia đình ông.
Qua kết quả khám nghiệm bộ hài cốt, có dấu hiện bị đánh gây thương tích.
Công an Hải Phòng đang làm rõ cái chết của chị Thanh.