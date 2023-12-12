Người phụ nữ lạ mặt tới cổng trường dụ dỗ học sinh lên xe, nhắn 'mẹ nhờ cô đón'

Theo thông tin anh Hải cung cấp, 16h10 ngày 11/12, cháu N.N.H.Y. (9 tuổi, con gái anh, là học sinh trường Tiểu học Lê Lợi, thành phố Vinh) khi tan học, đứng trước cổng trường để chờ mẹ đến đón.

Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 12/12, anh Nguyễn Hữu Hải (trú phường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết, gia đình anh đã đưa con gái đến trụ sở công an phường để trình báo sự việc cháu bị người lạ tiếp cận, nắm tay nghi nhằm mục đích bắt cóc.

Cháu bảo người phụ nữ ấy mở khẩu trang ra nhưng cô ta không đồng ý. Cháu hỏi tiếp "dì có biết nhà cháu màu vàng, bán bánh không?", người phụ nữ bảo "đúng rồi". Thấy người này trả lời không đúng, sợ bắt cóc nên cháu giật tay ra, chạy vào trường", anh Hải thuật lại lời con gái.

"Cháu kể lại, khi đang đứng trước cổng trường thì có một người phụ nữ đi xe máy, bịt kín mặt lại gần, cầm tay cháu bảo mẹ nhờ đón. Cháu hỏi mẹ tên gì thì người kia bảo là họ hàng xa nên không nhớ.

Khi cháu H.Y. chạy vào trường thì người phụ nữ cũng nhanh chóng rời đi. Một lát sau, mẹ đến đón, H.Y. kể lại cho mẹ sự việc vừa diễn ra. Mẹ cháu gọi điện, thông báo cho bố.

Nhận được điện thoại, anh Hải nhanh chóng đến trường con gái. Sự việc sau đó cũng được báo cáo tới cô giáo chủ nhiệm của cháu H.Y.

Theo anh Hải, thường ngày, anh dặn con không nói chuyện, nhận bất kỳ thứ gì hay đi theo người lạ. Vợ chồng anh Hải cũng luôn thay nhau đưa đón con đi học, không nhờ ai. Nhờ được bố mẹ dặn kỹ và hướng dẫn một số kỹ năng nên cháu H.Y. rất cảnh giác với người lạ.

"Tôi thấy may mắn là con đã làm đúng hướng dẫn của bố mẹ, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Gia đình đang phối hợp với nhà trường, trích xuất camera trước cổng trường để xác minh sự việc", anh Hải thông tin thêm.

Người bố này cho biết, anh đăng thông tin vụ việc lên mạng xã hội để các bậc phụ huynh nêu cao cảnh giác, dặn con không tiếp xúc với người lạ.

Phụ huynh cần cảnh giác chiêu trò lừa đảo của người lạ - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Dân Sinh, các chiêu thức lừa đảo tại cổng trường ngày càng tinh vi. Kẻ lừa đảo thường xuyên nắm bắt rất rõ các thông tin cá nhân về phụ huynh cũng như học sinh, phải chăng họ có thể dựng lên một vở kịch hoàn hảo khiến nhiều người tin tưởng và làm theo. Các bậc cha mẹ cũng như học sinh cần nâng cao cảnh giác, tránh rơi vào bẫy của kẻ xấu.

Các chuyên gia quảng cáo, phụ huynh không nên chia sẻ họ, đủ tên, tuổi, trường, lớp nơi con học lên mạng xã hội, vì những thông tin cá nhân này có thể bị thu thập với mục đích xấu.

Phụ huynh và học sinh khi phát hiện ra các trường hợp nghi ngờ nên gọi điện thoại cho đường dây nóng của trường hoặc công an để thông báo sự việc.

Khi đưa con đến trường, nhất là với các em học sinh nhỏ, mẹ nên chờ con vào trường nhất định rồi hãy về. Cố gắng đón đúng giờ.

Học sinh đứng đợi cha đến đón nên đứng nơi sân trường hay xung quanh cổng trường, không đứng nơi vắng vẻ, ít người qua lại.

Nếu phát hiện đối tượng khả nghi bám đuổi, các em cần lập tức đi đến những nơi đông người gần đó như cửa hàng, quán ăn, bảo vệ cơ quan bên đường…, tìm kiếm sự trợ giúp từ những người xung quanh và cuộc trò chuyện ngay cho cha mẹ, thầy cô giáo. Nếu bị đối tượng lạ uy hiếp toàn bộ, lập tức hô hoán, vùng đố, gây sự chú ý của người đi đường...

Khi học sinh tham gia học nhóm hoặc các hoạt động ngoại khóa khác tại trường học, phụ huynh cần xác nhận với giáo viên chủ nhiệm.

Phụ huynh không nên cho con mang nhiều tiền đến trường hay mang những vật dụng đắt tiền đi học như đeo trang sức vàng bạc, dùng điện thoại thông minh đời cao… qua đó có thể là nguyên nhân dẫn đến sự mất an toàn cho trẻ .

Nên đeo khẩu trang khi đi trên đường để tránh bị kẻ xấu nhận diện, đồng thời có thể chống lại những phần việc hít phải thuốc mê, khí độc.

Tân học, học sinh không nên la cà quán xá, nên đi theo nhóm, không xúc động hay nhận đồ ăn, đồ vẽ họa tiết bất cứ vật gì từ người lạ...

Nếu cha mẹ đặt xe công nghệ để đón con, hãy nhắc con lên đúng cửa sổ xe.

Mặt khác, các trường học cũng cần yêu cầu giáo viên chủ trì hướng dẫn, nhắc nhở học sinh những lưu ý khi tiếp xúc với người lạ.