Hiện nghi phạm Hân đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra xư lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ Người lao động, sáng 11/12, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin về vụ việc đối tượng tâm thần dùng cây sắt nhọn đâm một người đàn ông tử vong trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 16 ngày 10/12, tại khối phố Thanh Tây (phường Cẩm Châu, TP Hội An), anh Tống Quốc T. (38 tuổi, ở TP Hội An) bị nghi phạm Võ Đức Hân (38 tuổi, ở TP Hội An) dùng cây sắt nhọn hành hung.

Vết đâm trúng vào vị trí hiểm yếu khiến nạn nhân T. tử vong.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường - Ảnh: Dân Việt

Dẫn tin từ Dân Việt, nhận tin báo, lực lượng công an TP Hội An đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh khai thác thông tin ban đầu, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Qua xác minh ban đầu, Hân có biểu hiện tâm thần. Hiện nghi phạm Hân đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra xư lý theo quy định pháp luật.

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