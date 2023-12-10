Thông tin MỚI vụ học sinh bị giáo viên đánh bằng ăng ten: Thực hư kết quả 'gãy xương bả vai'

Xã hội 10/12/2023 16:09

Phía Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết em H.T.T.A. đang điều trị tại bệnh viện. Thông tin em bị gãy xương bả vai chỉ là phỏng đoán ban đầu của gia đình, do hiểu lầm kết luận của bác sĩ.

Theo thông tin từ Dân Trí, liên quan tới vụ "Học sinh lớp 8 nghi bị giáo viên đánh gây chấn thương vai", kết quả khám mới nhất cho thấy em H.T.T.A - học sinh lớp 8 của Trường THCS Hồng Bàng (quận 5, TPHCM) - bị chấn thương phần mềm ở bả vai. 

Phía Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết em H.T.T.A. đang điều trị tại bệnh viện. Thông tin em bị gãy xương bả vai chỉ là phỏng đoán ban đầu của gia đình, do hiểu lầm kết luận của bác sĩ.

Theo đại diện bệnh viện, bệnh nhân được đưa tới bệnh viện trong tình trạng đau vai do bị tác động lực, vì vậy, sau khi tiến hành khám bệnh, chụp x-quang, chẩn đoán ban đầu của bác sĩ là "theo dõi gãy xương". Điều này theo lý giải của bệnh viện là khác với việc kết luận bệnh nhân "gãy xương". Gia đình hiểu nhầm nên cho rằng học sinh H.T.T.A. bị tác động đến mức gãy xương. 

Sau khi thăm khám kết hợp với các kết quả chụp cho thấy em T.A. chỉ bị chấn thương phần mềm.

Thông tin MỚI vụ học sinh bị giáo viên đánh bằng ăng ten: Thực hư kết quả 'gãy xương bả vai' - Ảnh 1
Trường THCS Hồng Bàng (quận 5, TP.HCM) nơi xảy ra vụ việc học sinh lớp 8 bị thầy đánh - Ảnh: VTC news

Trước đó, dẫn tin từ VTC News, chiều 9/12, ông Trần Văn Luyện, hiệu trưởng trường THCS Hồng Bàng cho biết, đơn vị đã báo cáo Phòng GD-ĐT quận 5 liên quan vụ thầy giáo đánh học sinh trong giờ học.

"Nhà trường không có gì để thanh minh nữa vì thầy giáo đã nhận sai, chấp nhận nhận mọi hình thức kỷ luật đưa ra", ông Luyện nói.

Trường sẽ không bố trí giáo viên có hành vi đánh học sinh tiếp tục dạy lớp. Đồng thời trường yêu cầu thầy giáo viết tường trình để có hướng xử lý đúng người, đúng việc, không bao che sai phạm.

Tuy nhiên, vị hiệu trưởng nói "học sinh bị bầm tím và có vết tím trên vai, chứ không phải gãy xương". Nhà trường cũng đã thảo luận và thống nhất với phụ huynh học sinh, mong sự việc không đi quá xa, để phụ huynh chăm lo sức khỏe cũng như đảm bảo việc học của em.

Ông Lê Thanh Hải, Trưởng Phòng GD-ĐT quận 5 cho biết đã yêu cầu trường THCS Hồng Bàng báo cáo.

Chiều 8/12, sau giờ học STEM - hoạt động giáo dục tích hợp kiến thức các môn Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học, em T.A., học sinh lớp 8 về nhà và thấy đau nhiều ở bả vai. Gia đình đã đưa em đến bệnh viện khám.

Trước đó, giáo viên môn Công nghệ dùng cây ăng ten (cây chỉ bảng, dùng để giảng bài) đánh vào phần bả vai học sinh trong giờ học STEM. 

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