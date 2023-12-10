Ôtô tông 2 xe máy văng vào lề đường khiến nhiều người bay lên không trung, trong đó có trẻ nhỏ

Xã hội 10/12/2023 14:14

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa cùng ngày tại ngã tư đường D6 giao với đường N13, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát (Bình Dương).

Theo thông tin từ Dân Trí, 12h ngày 10/12, CSGT thị xã Bến Cát (Bình Dương) cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ ô tô tông 2 xe máy giữa ngã tư khiến ít nhất 3 người bị thương.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào trưa cùng ngày tại ngã tư đường D6 giao với đường N13, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát (Bình Dương).

Ôtô tông 2 xe máy văng vào lề đường khiến nhiều người bay lên không trung, trong đó có trẻ nhỏ - Ảnh 1
Xe máy bị hất văng lên lề đường - Ảnh: Dân Trí

Thời điểm trên, ô tô 5 chỗ mang biển số Bình Dương, lưu thông trên đường trong khu dân cư, gần khu công nghiệp Mỹ Phước 4. Khi đến ngã tư, bất ngờ tông vào 2 xe máy cũng đang băng qua.

Cú tông mạnh khiến nhiều người bay lên không trung, 2 xe máy văng lên lề đường. Ô tô chỉ dừng lại khi lao vào bãi đất trống.

Ôtô tông 2 xe máy văng vào lề đường khiến nhiều người bay lên không trung, trong đó có trẻ nhỏ - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Lao Động

Dẫn tin từ báo Lao Động, nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Thới Hòa có mặt bảo vệ hiện trường. Đến 12h20 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang thu thập thông tin để điều tra làm rõ vụ tai nạn.

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Vài ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook có thông tin vụ việc được dàn dựng, khiến dư luận vô cùng bất bình.

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