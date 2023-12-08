Sự thật đằng sau câu chuyện bé sơ sinh tên An Nhiên bị bỏ rơi ở bãi rác: Camera bên đường ghi lại cảnh bất ngờ, nghi ngờ có uẩn khúc?

Xã hội 08/12/2023 20:57

Vài ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook có thông tin vụ việc được dàn dựng, khiến dư luận vô cùng bất bình.

Theo thông tin từ Dân Trí, nhiều ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin vụ bé gái sơ sinh bị bỏ rơi gần cổng khu vực xử lý rác thải xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, là màn kịch được dàn dựng.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 2/12, chị N.T.M., trú thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, cùng 2 người phụ nữ khác đi qua cổng khu vực xử lý rác thải của xã Hải Hưng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Khi kiểm tra họ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi nilon kèm theo một ít tã lót, quần áo cùng một mảnh giấy.

Trên mảnh giấy ghi: "Tên con là An Nhiên, đẻ 14 ngày. Do hoàn cảnh mẹ không nuôi được con, mẹ xin lỗi con. Mong ai nhặt được cháu xin cưu mang cháu, nuôi dạy cháu nên người. Tôi xin cảm ơn".

Cháu bé sau đó được chị M. tạm chăm sóc.

Sự thật đằng sau câu chuyện bé sơ sinh tên An Nhiên bị bỏ rơi ở bãi rác: Camera bên đường ghi lại cảnh bất ngờ, nghi ngờ có uẩn khúc? - Ảnh 1
Bé gái sơ sinh được chăm sóc tại cơ sở y tế - Ảnh: Dân Trí

Vài ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook có thông tin vụ việc trên được dàn dựng, khiến dư luận vô cùng bất bình.

Một tài khoản Facebook đã đăng một số hình ảnh từ camera cho rằng chị M. trên thực tế có quen biết với mẹ cháu bé. Còn có hình ảnh được cho là ghi lại cảnh mẹ cháu bé cho cháu vào túi. Sau đó người này xách túi ngồi sau xe máy để một người đàn ông chở ra bãi rác.

Sự thật đằng sau câu chuyện bé sơ sinh tên An Nhiên bị bỏ rơi ở bãi rác: Camera bên đường ghi lại cảnh bất ngờ, nghi ngờ có uẩn khúc? - Ảnh 2
Hình ảnh đăng trên mạng xã hội Facebook cho rằng, đây là mẹ cháu bé xách theo chiếc túi có cháu bé bên trong - Ảnh: báo Giao Thông

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ báo Giao Thông, ông Lương Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã Hải Hưng cho biết lực lượng Công an xã Hải Hưng đã nắm bắt được sự việc và báo cáo lên Công an huyện Hải Hậu. Chị M đã bị Công an huyện Hải Hậu triệu tập để điều tra, làm rõ.

Một lãnh đạo UBND huyện Hải Hậu cho biết, theo kết quả xác minh ban đầu, mẹ của cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi, tên là H đã có gia đình và có con. Do có mối quan hệ phức tạp bên ngoài nên chị H bị gia đình hai bên nội, ngoại từ mặt.

Khi mang thai khoảng 6 tháng, chị H có gặp chị M. "Do hoàn cảnh khó khăn nên hai người bàn nhau dựng lên màn kịch bỏ rơi cháu bé sơ sinh vào ngày 2/12 ở khu vực bãi rác xã Hải Hưng để kêu gọi hỗ trợ từ cộng đồng", vị lãnh đạo huyện này cho biết.

Cũng theo vị này, đến nay, chị M kêu gọi được hơn 90 triệu đồng, đã đưa cho chị H, mẹ bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Vụ việc dàn dựng kịch bản trẻ sơ sinh bị bỏ rơi giữa bãi rác đang được Công an huyện Hải Hậu tiếp tục điều tra, làm rõ.

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