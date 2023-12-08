Các nạn nhân tử vong được xác định là chị Mai Thị X. (SN 1993) và chị Lương Thị G. (SN 1995). Cháu Phan Đại P. (SN 2019) bị thương. Cả 3 người cùng trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Vụ nổ đã gây sốc cho cộng đồng địa phương.

Theo thông tin từ Tiền Phong, chiều 8/12, UBND huyện Kim Sơn (Ninh Bình) đã có báo cáo nhanh vụ nổ xảy ra khoảng 17h ngày 7/12, tại xóm Tây Thổ, xã Văn Hải, gây hậu quả làm chết 2 người, 1 người bị thương.

Các nạn nhân tử vong được xác định là chị Mai Thị X. (SN 1993) và chị Lương Thị G. (SN 1995). Cháu Phan Đại P. (SN 2019) bị thương. Cả 3 người cùng trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Vụ nổ đã gây sốc cho cộng đồng địa phương.

Hiện trường vụ nổ - Ảnh: Tiền Phong

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Linh (người đứng ra thuê căn nhà nêu trên), đã mua thuốc pháo và vật liệu chế tạo pháo trên mạng xã hội, với ý định chế tạo và buôn bán pháo nổ trái phép.

Vào ngày 7/12, sau khi mua nguyên liệu, Linh thuê hai người để thực hiện công việc, và tại thời điểm đó, một vụ nổ đã xảy ra trong gian bếp nhà ông C., nơi Linh đang thực hiện giao dịch. Sự cố này khiến 2 người chết và 1 người bị thương, đồng thời làm hư hại nặng nhà cửa và tài sản xung quanh.

Ngay sau vụ nổ xảy ra, Linh đã đến trình báo tại Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình). Sau đó, lãnh đạo huyện Kim Sơn đã xuống hiện trường để chỉ đạo công tác khẩn trương cứu hỏa, cấp cứu, và điều tra nguyên nhân.

Vụ nổ do chế tạo pháo trái phép - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Trước đó, dẫn tin từ báo Công an TP.HCM, khoảng 17h ngày 7/12, tại xóm Tây Thổ, xã Văn Hải (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), nhiều người dân giật mình nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà trong xóm. Vụ nổ khiến căn nhà cấp 4 bị sập một phần, gạch vỡ vụn, tung tóe khắp nơi, nhiều hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng.

Ngay sau đó, Công an huyện Kim Sơn cùng các lực lượng liên quan đã có mặt, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

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