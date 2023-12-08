Người đàn ông nghi ngáo đá, phóng hỏa đốt nhà ở TP.HCM: 2 bà cháu bị uy hiếp kể lại 10 phút sợ hãi đến mức 'chân tay cứng đờ'

Xã hội 08/12/2023 18:54

Là người bị đối tượng dùng hung khí đe dọa, bà H (53 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) vẫn chưa hết hoảng loạn.

Theo thông tin từ VTC News, chiều 8/12, Công an quận 10 (TP.HCM) thông tin, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông nghi ngáo đá phóng hỏa căn nhà trong hẻm 259 Sư Vạn Hạnh (phường 9, quận 10).

Cụ thể, khoảng 11h cùng ngày, người dân phát hiện người đàn ông có biểu hiện ngáo đá đốt căn nhà trong hẻm 259 Sư Vạn Hạnh (phường 9, quận 10) nên hô hoán, tìm cách dập lửa và báo cơ quan chức năng.

Nghe tiếng hô hoán của người dân, người này chạy sang căn nhà trong chung cư Ấn Quang cố thủ bên trong. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an quận 10 kịp thời có mặt khống chế đám cháy.

Đến khoảng 15h25 cùng ngày, lực lượng chức năng quận 10 phối hợp Công an phường 9 đã khống chế, đưa người này về phường để điều tra, làm rõ.

Người đàn ông nghi ngáo đá, phóng hỏa đốt nhà ở TP.HCM: 2 bà cháu bị uy hiếp kể lại 10 phút sợ hãi đến mức 'chân tay cứng đờ' - Ảnh 1
Hiện trường nơi có người đàn ông nghi ngáo đá phóng hỏa, cố thủ bên trong căn nhà - Ảnh: VTC News

Liên quan tới vụ việc, dẫn tin từ Tiền Phong, là người bị đối tượng dùng hung khí đe dọa, bà H (53 tuổi, ngụ quận 10) thất thần cho biết: Khoảng 11h cùng ngày, bà cùng cháu ngoại tên là M (17 tháng tuổi) ở trong nhà thì nghe tiếng hô hoán cháy nhà trong hẻm 259 Sư Vạn Hạnh (phường 9, quận 10). Ngôi nhà cháy cách nhà bà H khoảng 5m.

Thấy khói bốc lên cao, bà H ẵm cháu đi lấy giấy tờ và định chạy ra ngoài thì bất ngờ bị một người đàn ông (nghi can phóng hỏa) cầm dao xông vào nhà đe doạ. Lúc này, bà H liên tục xin người đàn ông cho ra ngoài.

“Tôi lạy quá trời lạy. Tôi vừa bế cháu vừa xin "tha cho cháu đi, em ơi". Một lúc sau, đối tượng mới bảo tôi đi đi. Tôi nghe vậy mừng quá, liền ôm cháu gái chạy ra ngoài”, bà H. kể lại và cho biết khi thoát được ra ngoài, bà chốt luôn cửa nhà để nhốt nghi can bên trong.

Người đàn ông nghi ngáo đá, phóng hỏa đốt nhà ở TP.HCM: 2 bà cháu bị uy hiếp kể lại 10 phút sợ hãi đến mức 'chân tay cứng đờ' - Ảnh 2
Bà H thất thần kể lại sự việc - Ảnh: Tiền Phong

Theo bà H, sự việc diễn ra trong khoảng 10 phút. Khi được đối tượng cho đi, bà cố gắng ôm cháu bỏ chạy dù lúc này "chân tay cứng đơ" vì sợ.

Trong khi đó, chị H (30 tuổi, mẹ của cháu M, ngụ quận 10) cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, chị đang đi chợ. Nghe gần nhà có xảy ra hỏa hoạn, chị tức tốc chạy về vì sợ mẹ ruột và con gái ở trên lầu, không biết có cháy.

Đến nơi, chị H thấy người đàn ông đã khóa cửa rào, cầm con dao cố thủ bên trong nhà.

Chị H hô hoán và nhờ hàng xóm gọi công an đến hỗ trợ. Cũng theo chị H, thời điểm trên, trong nhà còn có người phụ nữ tên U (khoảng 50 tuổi) cùng một người cháu. Hai người này kịp thời chạy thoát ra ngoài.

Nhiều tài sản bên trong căn nhà xảy ra hỏa hoạn bị hư hỏng. Hiện căn nhà được căng dây phong tỏa.

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Nhiều người dân chứng kiến vụ việc bày tỏ sự cảm phục trước hành động dũng cảm, mưu trí của các cán bộ, chiến sĩ cứu hộ, cứu nạn.­

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