Nhân viên y tế trực phát hiện sản phụ bỏ trốn khỏi Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản-Phụ sản và để lại con gái sơ sinh cùng một số vật dụng, ngoài ra không có thông tin, giấy tờ.

Theo thông tin từ VietNamNet, hôm nay (8/12), UBND phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Quảng Ninh cho biết vừa có thông báo về việc tìm cha, mẹ đẻ cho trẻ bị bỏ rơi.

Cụ thể, vào khoảng 23h ngày 5/12, Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản-Phụ Sản (Trung tâm Y tế TP Móng Cái) tiếp nhận một sản phụ khoảng 26 tuổi, khai thông tin không rõ họ tên.

Thời điểm vào viện, sản phụ không mang theo giấy tờ tùy thân, điện thoại, địa chỉ không xác định.

Quá trình thăm khám, bác sĩ chẩn đoán sản phụ mang thai 39 tuần chuyển dạ đẻ lần 2. Sau đó, sản phụ sinh bé gái nặng 3,4kg, khi sinh xong sức khỏe của mẹ và con tạm ổn định.

Đến khoảng 22h30 ngày 6/12, nhân viên y tế trực phát hiện sản phụ bỏ trốn khỏi Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản-Phụ sản và để lại con gái sơ sinh cùng một số vật dụng, ngoài ra không có thông tin, giấy tờ.

Thông báo tìm cha, mẹ trẻ bị bỏ rơi - Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Dẫn tin từ Sức khỏe Đời sống, ngay khi phát hiện sự việc, phía Trung tâm Y tế TP. Móng Cái đã thông báo cho chính quyền phường Ninh Dương cùng lực lượng chức năng tiến hành xác minh, lập biên bản và thông báo tìm bố mẹ đẻ bé gái bị bỏ rơi.

Thông báo nêu rõ: Ai là cha, mẹ đẻ của cháu bé bị bỏ rơi đến UBND phường Ninh Dương, Trung tâm Y tế TP. Móng Cái để làm thù tục nhận lại con. Đến ngày 15/12/2023, nếu không có thông tin về cha, mẹ trẻ bị bỏ rơi, cơ quan chức năng sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh cùng các thủ tục có liên quan cho cháu bé theo quy định pháp luật.

Trong lúc tìm thân nhân cho trẻ, bé gái bị bỏ rơi được Trung tâm Y tế TP. Móng Cái tạm thời bàn giao cho nhân viên Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản-Phụ sản chăm sóc nuôi dưỡng.

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