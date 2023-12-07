Do diễn biến quá nhanh nên người dân không kịp ứng cứu. Người đàn ông đã tử vong tại chỗ và hiện chưa xác định được danh tính.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, sáng ngày 7/12, thông tin từ UBND phường Cẩm Bình cho biết vào khoảng 10h30 ngày 6/12, tại bãi đất trống thuộc tổ 2, khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, người dân phát hiện một người đàn ông tự tẩm xăng vào người rồi tự thiêu.

Người dân tập trung theo dõi sự việc - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Do diễn biến quá nhanh nên người dân không kịp ứng cứu. Người đàn ông đã tử vong tại chỗ và hiện chưa xác định được danh tính.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Dẫn tin từ VietNamNet, ngay khi nhận được thông tin về sự việc, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi, điều tra danh tính để báo cho người thân nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

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