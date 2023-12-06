'Ông chú' tí hon 47 tuổi cao vỏn vẹn 1m cưới được vợ đẹp kém 26 tuổi nhờ 'liều': Mới đón con đầu lòng sau gần 1 năm đám cưới

Chuyện tình yêu của cặp đôi lệch nhau 26 tuổi tuy có chút chóng vánh nhưng lại có một cái kết có hậu đang gây sốt MXH.

Theo thông tin từ Thời báo Văn học Nghệ thuật, những ngày vừa qua, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước câu chuyện của một cặp vợ chồng có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Theo đó, thông qua cuộc trò chuyện với chủ kênh "Độc lạ Bình Dương", người chồng - anh Minh Đạt năm nay 47 tuổi, là một ông chú “tí hon” chỉ cao khoảng 1m, còn người vợ - chị Phấn hiện bước sang tuổi 21, cũng có khiếm khuyết ở đôi chân. Cặp đôi là đồng hương Phú Yên và cùng làm nghề bán vé số. Cặp đôi chồng tí hon, vợ kém 26 tuổi đang gây sốt MXH - Ảnh: Độc lạ Bình Dương Tiết lộ về quá trình chinh phục vợ mình, ông chú cho biết bản thân chỉ mất 3 ngày để tán tỉnh cô vợ hiện tại. Ban đầu, anh chỉ nhắn tin trò chuyện vô cùng bình thường, xưng hô chuẩn mực là "chú - cháu". Thế nhưng, khi cô vợ dần có thiện cảm với mình, người đàn đánh liều thổ lộ: "Nếu chấp nhận và có tình cảm thì xưng với nhau là "anh - em"; nếu không cứ gọi là "chú - cháu".

Sau khi nhận được tin nhắn, người vợ khá đắn đo và quyết định gác lời bày tỏ của người chồng sang một bên. "Ba ngày sau em mới trả lời lại. Em có nhắn với anh ấy là: "Nếu mà em đồng ý gọi chú là "anh" thì em có được gì không?". Sau đó, anh ấy trả lời: Nếu em đồng ý gọi là "anh" thì em sẽ có được anh, có một đám cưới và hai chúng mình còn có một đứa con. Vậy là tụi em bắt đầu đổi cách xưng hô và dần nói chuyện nhiều hơn để tìm hiểu về nhau", cô gái 21 tuổi tâm sự. Dẫn tin từ Tri thức và Cuộc sống, đám cưới của anh Đạt và Phấn diễn ra vào tháng 3/2023 với sự tham gia của họ hàng đôi bên, láng giềng… Ai cũng nâng ly chúc mừng cặp đôi hạnh phúc đến cuối đời, cùng nhau nuôi dạy đứa trẻ trong bụng lớn khôn. Đặc biệt họ mong đứa bé chào đời bình an, khỏe mạnh và không mang gen di truyền của cha mẹ.

“Chúng tôi có khiếm khuyết nhưng đám cưới phải tử tế và mời quan khách đến chung vui. Em được mặc váy cưới trông thật xinh đẹp, còn tôi mặc vest trông rất bảnh bao. Cả hai còn đi từng bàn nhận lời chúc và gửi lời cảm ơn đến mọi người. Ai cũng động viên chúng tôi hãy gắn bó dài lâu, cùng vun vén tổ ấm nhỏ. Họ còn nhắn nhủ tôi phải yêu thương vợ hết mực bởi em cưới tôi đã là một thiệt thòi. Tôi đương nhiên đồng ý vì bản thân cũng thấy vậy”, anh Đạt cười. Vài tháng sau, Phấn hạ sinh một bé gái trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Cặp đôi không giấu nổi niềm sung sướng khi con gái khỏe mạnh, không mang gen của mình. Song ông trời dường như muốn thử thách họ xem có chịu đựng được cú sốc con bệnh tật hay không? “Con bé hiện được 3 tháng tuổi, bụ bẫm và kháu khỉnh lắm. Nhưng con mắc bệnh về đường ruột, phải nằm ở viện điều trị và chờ ngày được phẫu thuật. Bác sĩ thông báo gia đình chuẩn bị 30 triệu nộp viện phí mà tôi chưa thu xếp được. Vợ chồng tôi làm nghề bán vé số, mỗi ngày được 150 đến 200 tờ thì làm sao có số tiền lớn như vậy chứ. Tôi tính đợi thêm vài bữa nữa sẽ đi vay mượn họ hàng xem sao”, anh Đạt nói. Chuyện tình yêu của cặp đôi lệch nhau 26 tuổi tuy có chút chóng vánh nhưng lại có một cái kết có hậu - Ảnh: Độc lạ Bình Dương Dẫu phía trước còn nhiều khó khăn nhưng người đàn ông tí hon hài lòng với cuộc sống hiện tại. Anh bảo ngày xưa thường than trách số phận hẩm hiu khi không có gì trong tay. Giờ anh lại thấy may mắn khi có vợ trẻ đẹp, có con gái… Anh sẽ chăm chỉ làm lụng để vợ con có một cuộc sống sung túc hơn.

Chồng đột ngột qua đời, vợ lại phát hiện u não, con 13 tuổi bị rắn độc cắn: Gia đình nghèo như rơi xuống tận cùng bi kịch... "Chắc ông trời không thương chúng tôi nên tai ương cứ thế liên tiếp ập xuống", lời tâm sự nghẹn ngào của người vợ có chồng mất, bản thân mắc bệnh u não khiến ai cũng xót xa.

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