Chồng đột ngột qua đời, chị Tuyết gồng gánh nuôi 2 con nhưng lại phát hiện mắc bệnh u não. Mới đây, con trai chị không may bị rắn độc cắn khiến gia đình nghèo như rơi xuống tận cùng bi kịch.

Họ sống trong căn nhà cấp bốn nhỏ tại ngôi làng nằm tách biệt với vùng khác bởi một con đường quanh co và cánh đồng bao bọc.

Theo thông tin từ Dân Trí, năm 2007, chị kết hôn với anh Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1975), một năm sau vợ chồng sinh được con trai đầu Nguyễn Quang Nhật.

Một ngày trong tháng 4/2012, anh Hoàng đi lấy nước tưới ngoài ruộng, không may bị rơi xuống kênh thủy lợi đuối nước, tử vong. Chị Tuyết lúc này đang mang thai con út 2,5 tháng, con đầu mới 2 tuổi.

"Anh là trụ cột trong gia đình, là điểm tựa vững chắc cho vợ con nhưng qua đời quá sớm. Thời điểm đó, tôi đau đớn, suy sụp tinh thần hoàn toàn, trong khi đang mai thai. Họ hàng, bà con lối xóm, chính quyền tới động viên rất nhiều, tôi mới gắng gượng vượt qua để lo cho các con", chị Tuyết tâm sự.

Từ đó, người mẹ trẻ một mình gồng gánh nuôi hai con nhỏ nhưng bất hạnh vẫn chưa chịu buông tha.

Ba mẹ con chị Tuyết sống trong căn nhà nhỏ - Ảnh: Dân Trí

Tháng 6/2020, trong một ngày đi đám tang người bạn trở về, chị Tuyết có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, uống rất nhiều thuốc nhưng không thuyên giảm. Đến bệnh viện tuyến tỉnh khám, chị được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh u não. Nhận tin dữ, người mẹ choáng váng, chết lặng.

"Lúc đó, tôi liền nghĩ đến các con khi bố đã không may mất sớm, giờ đến mẹ là chỗ dựa duy nhất lâm bệnh. Tôi không may gặp chuyện nữa thì các con sẽ sống ra sao", chị Tuyết nhớ lại.

Theo chỉ định của bác sĩ, chị vay mượn số tiền hơn 100 triệu đồng để ra bệnh viện ở Hà Nội mổ. Sau ca phẫu thuật, chị tỉnh lại, sức khỏe dần hồi phục.

Bác sĩ dặn, cứ 3 tháng chị phải quay lại bệnh viện khám định kỳ và dùng thuốc tránh tái phát. Song, sau ca phẫu thuật, gia đình lâm cảnh nợ nần, túng quẫn, chị Tuyết liên tục phải trì hoãn việc tái khám.

Cũng vì không có thuốc duy trì, thời gian qua, chị thường xuyên chống chọi với những cơn đau, phải nằm trong nhà nghỉ ngơi. Sức khỏe yếu nên chị không xin được việc khác mà chỉ trông chờ vào vài sào ruộng. Trong khi các con đang tuổi ăn, tuổi học.

Cháu Nguyễn Quang Nhật đang học lớp 9, cháu Nguyễn Tiến Đạt học lớp 6 tại Trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên.

Thương mẹ, cả hai vượt qua khó khăn, đều học giỏi. Những hôm mẹ ốm đau, Nhật và em vừa học vừa lo việc đồng áng thay.

Hoàn cảnh của ba mẹ con đáng thương là vậy, nhưng lại một lần nữa, tai ương đổ ập xuống.

Ngày 8/9 vừa qua, trong một lần ra cánh đồng lấy rơm rạ khô về, cháu Tiến Đạt bị rắn độc cắn vào chân phải.

Con trai chị Tuyết bị rắn độc cắn vào chân - Ảnh: Dân Trí

Chị Tuyết vội vàng đưa con ra bệnh viện ở thành phố Vinh (Nghệ An) cấp cứu, sau đó chuyển ra điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Cháu Đạt nằm viện trong tình trạng sốt, mê man, nói sảng, nhiễm trùng.

Sau 2 tháng được điều trị, cấp cứu, các bác sĩ đã tiến hành các lộ trình, phẫu thuật cắt bỏ phần thịt đùi - nơi bị rắn cắn.

Bác sĩ cho biết bệnh nhi may mắn qua cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển tốt nhưng sẽ bị tàn tật ở chân. Thời gian con nằm viện, chị Tuyết cố gắng vay mượn thêm gần 100 triệu đồng.

"Chúng tôi đang nợ gần 200 triệu đồng. Tôi làm nông nghiệp, không biết đến khi nào mới trả được số nợ này nhưng trước mắt là phải cứu con đã rồi tính sau. Thời gian tới, tôi sẽ đưa con ra bệnh viện tái khám, không biết có ai cho mình vay tiền nữa không", chị Tuyết lo lắng.

ông Trần Văn Linh, Tổ trưởng Tổ dân phố số 7, thị trấn Cẩm Xuyên, xác nhận gia đình chị Tuyết thuộc diện hộ nghèo.

"Chị Tuyết hiền lành, chăm chỉ nhưng tai ương cứ đeo bám mãi, ai cũng thương. Vừa rồi, địa phương, nhà trường phát động kêu gọi ủng hộ cho chị và các cháu nhưng chỉ được phần nào.

Về lâu về dài, hoàn cảnh của gia đình chị Tuyết rất cần sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng, xã hội. Qua báo Dân trí, chúng tôi mong bạn đọc của quý báo, nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ để gia đình chị ấy vượt qua hoạn nạn, khó khăn", ông Linh bày tỏ.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị Trần Thị Tuyết: Địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Số tài khoản: 1017300220, Ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản Tran Thi Tuyet.

U não có nguy hiểm không?

U não là tình trạng các tế bào bất thường tăng trưởng trong não. U não gồm hai loại là u não lành tính (không phải ung thư) và u não ác tính (ung thư). Cả hai loại u não trên đều gây ảnh hưởng đến tế bào não, khiến não bị tổn thương, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.

U não là tình trạng xuất hiện các khối u trong sọ não

U não là bệnh liên quan đến ung thư gây tử vong cao nhất ở các bệnh nhân dưới 14 tuổi và là nguyên nhân tử vong thứ 2 ở bệnh nhân dưới 20 tuổi.

Có khoảng 120 loại u não khác nhau, hầu hết là các khối u trong mô não, ngoài ra là u ở màng não, tuyến yên, dây thần kinh sọ não... Bất cứ dạng u não nào cũng có thể gây nguy hiểm cho người bệnh. Các khối u ở mô não hoặc u não lành tính thường tiến triển chậm, các triệu chứng của u não trong trường hợp này cũng sẽ xuất hiện chậm và diễn biến âm ỉ hơn. Ngược lại, nếu u não phát triển nhanh, người bệnh sẽ thấy các triệu chứng rõ rệt hơn cả về tần suất và mức độ.

U não là bệnh liên quan đến ung thư gây tử vong cao nhất ở các bệnh nhân dưới 14 tuổi và là nguyên nhân tử vong thứ 2 ở bệnh nhân dưới 20 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng cảnh báo u não

Các triệu chứng của u não không đặc hiệu, vì thế người bệnh thường chủ quan không đi khám khi thấy một vài dấu hiệu cảnh báo bất thường của cơ thể, đến khi phát hiện u não thì tình trạng bệnh đã diễn biến khá nặng. Các triệu chứng của u não ở mỗi trường hợp là khác nhau tùy thuộc vào vị trí khối u xuất hiện, mức độ ảnh hưởng của khối u. Một vài triệu chứng phổ biến của u não bao gồm:

Đau đầu thường xuyên

Thường xuyên đau đầu dữ đội là một trong những dấu hiệu cảnh báo u não

Đau đầu là dấu hiệu đầu tiên của u não. Người bệnh thường xuyên cảm thấy đau đầu dữ dội, đặc biệt là vào buổi sáng. Mức độ đau ngày càng tăng dần. Nguyên nhân là do khối u choán chỗ trong hộp sọ, tăng áp lực trong sọ não.

Buồn nôn hoặc nôn mửa

Cũng do tăng áp lực sọ não mà người bệnh có thể bị buồn nôn hoặc nôn mửa, nhất là sau khi ngủ dậy, kèm theo cảm giác mệt mỏi, người không có sức. Nhiều người nghĩ rằng buồn nôn là dấu hiệu bệnh lý về đường tiêu hóa nên thường dễ dàng bỏ qua. Nếu bạn bị đau đầu liên tục, mức độ tăng dần kèm theo buồn nôn, nôn ói thì đó có thể là triệu chứng cảnh báo của căn bệnh u não.

Rối loạn thị giác và thính giác

Khi u não đã phát triển được một thời gian, khối u làm ảnh hưởng đến thị giác và thính giác của người bệnh khiến người bệnh khó nghe, giảm thính lực, mắt mờ, nhìn đôi...

Nói khó, nói lắp

Nếu khối u nằm ở mặt sau não có thể ảnh hưởng đến khả năng nói chuyện của người bệnh. Người bệnh sẽ bị nói khó, nói lắp.

Chân tay yếu

Một trong những dấu hiệu u não cần lưu ý là cảm giác cánh tay và chân mất sức lực, yếu đi rõ rệt. Nếu khối u ảnh hưởng đến não phải thì cánh tay trái và chân trái sẽ yếu dần. Nếu khối u ảnh hưởng đến não trái thì cánh tay phải và chân phải sẽ bị tác động.

Lú lẫn

Người bị u não sẽ có biểu hiện lú lẫn, thường xuyên nhầm lẫn, quên quên, nhớ nhớ. Dấu hiệu này xuất hiện ở giai đoạn muộn của bệnh.

Mất thăng bằng

Nếu khối u ở mặt sau của não, khả năng giữ thăng bằng của cơ thể sẽ bị ảnh hưởng. Thậm chí người bệnh còn gặp khó khăn khi di chuyển.

Động kinh

Động kinh là dấu hiệu cảnh báo bệnh u não do khối u ảnh hưởng đến một phần vỏ não.

Nguồn: VinMec