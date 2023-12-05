Nhân thân nghi phạm sát hại 2 cô gái trẻ ở Bắc Ninh: Là sinh viên IT, có tiếng hiền lành, chăm chỉ

Xã hội 05/12/2023 14:09

Ở địa phương, nghi phạm nổi tiếng chịu khó, chăm chỉ, học phổ thông cũng có tiếng lành hiền, gần gũi bạn bè nên khi xảy ra vụ việc, tại địa phương ai cũng bất ngờ.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, ngày 12/5, thông tin từ UBND xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết, Huỳnh Ngọc Thiện (SN 2004, trú tại thôn Ia Mua, xã Bàu Cạn) được xác định đã gây ra vụ án mạng kinh hoàng khiến hai nữ sinh ở Bắc Ninh tử vong là con trai út trong gia đình có 5 anh, chị em. Bố mẹ của Thiện đều đã ngoài 60 tuổi. 

Gia đình Thiện nhiều năm nay bán tạp hoá, thu mua nông sản nên cũng không quá khó khăn về kinh tế. Học xong phổ thông, Thiện thi đỗ vào một trường đại học ở Huế, hiện đã học được hơn một năm ngành công nghệ thông tin (IT).

Ở địa phương, Thiện nổi tiếng chịu khó, chăm chỉ, học phổ thông Thiện cũng có tiếng lành hiền, gần gũi bạn bè nên khi xảy ra vụ việc, tại địa phương ai cũng bất ngờ.

Nhân thân nghi phạm sát hại 2 cô gái trẻ ở Bắc Ninh: Là sinh viên IT, có tiếng hiền lành, chăm chỉ - Ảnh 1
Án mạng xảy ra tại chùa Đông Lai (còn gọi là chùa Sặt) - Ảnh: VTV

Trước đó, dẫn tin từ Thanh Niên, khoảng 18 giờ ngày 4/12, Công an P.Trang Hạ (TP.Từ Sơn, Bắc Ninh) nhận tin báo tại chùa Đông Lai (còn gọi là chùa Sặt) nằm trên phố Trang Liệt (P.Trang Hạ) xảy ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Đơn vị này đã cử lực lượng đến hiện trường bắt giữ nghi phạm, đồng thời báo cáo cấp trên.

Tại hiện trường, công an đã bắt đối tượng Huỳnh Ngọc Thiện (19 tuổi, trú xã Bàu Cạn, H.Chư Prông, Gia Lai) đang bị thương và phối hợp cơ quan chức năng đưa Thiện và các nạn nhân đi cấp cứu.

Nhân thân nghi phạm sát hại 2 cô gái trẻ ở Bắc Ninh: Là sinh viên IT, có tiếng hiền lành, chăm chỉ - Ảnh 2
Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: báo Công Lý

Bước đầu, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, Thiện đang học một trường công nghệ thông tin (IT) ở Thừa Thiên - Huế. Qua mạng xã hội, Thiện quen N.N.A (16 tuổi, trú TP.Từ Sơn).

Ngày 4/12, Thiện đến TP.Từ Sơn và hẹn gặp N.N.A tại chùa Sặt để nói chuyện. N.N.A cùng 5 người bạn đến gặp Thiện, trong đó có nữ sinh N.N.C.A và anh Đ.M.K.

Tại chùa Sặt, Thiện đã dùng dao đâm N.N.A, N.N.C.A và anh Đ.M.K, rồi dùng dao tự đâm vào ngực và cắt cổ tay để tự tử.

Vụ việc khiến các nữ sinh N.N.A và N.N.C.A tử vong tại Trung tâm Y tế TP.Từ Sơn, anh K. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), Thiện được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án.

Án mạng nghiêm trọng khiến 2 cô gái trẻ tử vong: Hiện trường vẫn còn loang máu, sư cô chùa Đông Lai kể lại tiếng hét thất thanh lúc chập tối

Án mạng nghiêm trọng khiến 2 cô gái trẻ tử vong: Hiện trường vẫn còn loang máu, sư cô chùa Đông Lai kể lại tiếng hét thất thanh lúc chập tối

Một sư cô tu tập tại chùa Đông Lai cho hay, khoảng 17 giờ chiều 4/12, một nhóm thanh niên gồm cả nam và nữ vào chùa. Do chùa mở cửa để người dân tự do ra vào nên tại thời điểm nhóm người này vào, không ai ngăn cản.

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