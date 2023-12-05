Sáng 5/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ Huỳnh Ngọc Thiện (19 tuổi, ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người.
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Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 5/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ Huỳnh Ngọc Thiện (19 tuổi, ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người.
Theo cảnh sát, Thiện đang học trường công nghệ IT ở Huế và quen chị N.N.A. (16 tuổi, ở TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) qua mạng xã hội.
Ngày 4/12, Thiện đến TP Từ Sơn, hẹn gặp chị A. tại chùa Đông Lai (phường Trang Hạ, TP Từ Sơn) để nói chuyện. Chị A. sau đó cùng 5 người bạn đến gặp thanh niên 19 tuổi.
Tại đây, Thiện đã dùng dao đâm chị A., chị N.N.C.A. (16 tuổi) và anh Đ.M.K. (cùng là bạn của chị A.). Gây án xong, Thiện cũng dùng dao tự đâm vào ngực và cắt cổ tay.
Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ báo Bắc Giang, vụ việc khiến chị A và chị N.N.C.A tử vong tại chỗ, anh K bị thương tích nặng, còn Thiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định.