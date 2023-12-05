Kinh hoàng vụ 2 thiếu nữ bị sát hại ở Bắc Ninh: Nghi phạm mới 19 tuổi, quen biết nạn nhân qua mạng

Xã hội 05/12/2023 10:00

Sáng 5/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ Huỳnh Ngọc Thiện (19 tuổi, ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 5/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ Huỳnh Ngọc Thiện (19 tuổi, ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cảnh sát, Thiện đang học trường công nghệ IT ở Huế và quen chị N.N.A. (16 tuổi, ở TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) qua mạng xã hội.

Ngày 4/12, Thiện đến TP Từ Sơn, hẹn gặp chị A. tại chùa Đông Lai (phường Trang Hạ, TP Từ Sơn) để nói chuyện. Chị A. sau đó cùng 5 người bạn đến gặp thanh niên 19 tuổi.

Tại đây, Thiện đã dùng dao đâm chị A., chị N.N.C.A. (16 tuổi) và anh Đ.M.K. (cùng là bạn của chị A.). Gây án xong, Thiện cũng dùng dao tự đâm vào ngực và cắt cổ tay.

Kinh hoàng vụ 2 thiếu nữ bị sát hại ở Bắc Ninh: Nghi phạm mới 19 tuổi, quen biết nạn nhân qua mạng - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC News

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ báo Bắc Giang, vụ việc khiến chị A và chị N.N.C.A tử vong tại chỗ, anh K bị thương tích nặng, còn Thiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định.

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Khoảng 3 giờ 30 ngày 5/12, nhà dân trong hẻm 165 Tôn Thất Thuyết (P.15, Q.4) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Sau nhiều tiếng nổ lớn, khói cao kèm lửa bốc lên ngùn ngụt.

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