Chân dung nghi phạm trong vụ con rể 'hờ' sát hại vợ mang song thai và bố mẹ vợ: Ít giao du với hàng xóm, hay vay mượn tiền

Xã hội 05/12/2023 08:55

Sau vụ việc con rể hờ sát hại 3 người trong gia đình, nhiều người dân xung quanh khu vực không khỏi bàng hoàng.

Theo thông tin từ Dân Trí, trước vụ việc 3 người trong cùng gia đình, gồm ông P.V.S (69 tuổi) cùng vợ và con gái đang mang thai (ở xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau), bị con rể "hờ" sát hại, nhiều người dân là hàng xóm của gia đình nạn nhân đều hết sức bàng hoàng.

Ông H. (gần nhà ông S.) cho biết, khoảng 13h ngày 4/12, ông nhận được điện thoại của một người con gái khác của ông S. gọi nhờ đến nhà cha ruột kiểm tra vì nhiều ngày qua không liên lạc được với ai.

Lúc này, ông H. đến nhà thì thấy một số hàng xóm đứng trước cửa liên tục gọi vào bên trong nhưng không ai trả lời.

Chân dung nghi phạm trong vụ con rể 'hờ' sát hại vợ mang song thai và bố mẹ vợ: Ít giao du với hàng xóm, hay vay mượn tiền - Ảnh 1
Một người hàng xóm thông tin thời điểm phát hiện vụ việc - Ảnh: Dân Trí 

Họ ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên bất thường nên quyết định phá cửa vào trong. Hàng xóm phát hiện ông S. nằm chết trong phòng ngủ, con gái P.L.K.(38 tuổi, đang mang thai) tử vong ở phòng ngủ kế bên.

Còn thi thể bà T.T.P. (68 tuổi, vợ ông S.) được phát hiện ở phía sau vườn cách nhà khoảng 50m.

Thời điểm phát hiện, cả 3 thi thể đều trong tình trạng đang phân hủy.

Theo hàng xóm, ông S. là người hiền lành nhưng sống khép kín, ít giao du với người dân xung quanh.

Trước đây, chị K. đã ly dị chồng và đi làm ăn xa. Gần một năm nay, chị này sống cùng chồng "hờ" tên Khoa và về ở chung nhà với ông S..

Do Khoa ở nơi khác đến và 2 vợ chồng ít khi giao du với hàng xóm nên họ không biết nhiều về con rể "hờ" này. "Gần đây, Khoa hay hỏi mượn tiền người quen ở đây nên chúng tôi cũng ít qua lại", một hàng xóm cho biết.

Chân dung nghi phạm trong vụ con rể 'hờ' sát hại vợ mang song thai và bố mẹ vợ: Ít giao du với hàng xóm, hay vay mượn tiền - Ảnh 2
 Bùi Vũ Khoa (SN 2000, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) - Ảnh: Dân Việt

Như đã đưa tin trước đó, theo Dân Việt, vào sáng 4/12, con gái út ông S., khi về thăm gia đình thấy nhà khóa cửa, gọi mãi không có ai lên tiếng, trong khi mùi tử khí bốc ra khắp nơi nên hô hoán cùng người dân phá cửa xông vào, phát hiện ông S. và chị K., đã tử vong tại phòng ngủ; riêng bà G., được phát hiện chết cách nhà khoảng 50m.

Sự việc được trình báo chính quyền địa phương. Hàng chục cảnh sát thuộc Công an tỉnh Cà Mau nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời truy bắt hung thủ gây ra vụ thảm án nói trên.

Người dân địa phương cho biết, nghi phạm là chồng sau của chị K., hai người mới về sống cùng gia đình ông S., thời gian gần đây.

Tại cơ quan Công an, Khoa khai nhận, do sống cùng với nhà vợ nên giữa hai bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đỉnh điểm mâu thuẫn, vào tuần trước Khoa đã siết cổ mẹ vợ và vợ tử vong, sau đó dùng hung khí sát hại cha vợ. Khoa còn khai nhận, sau khi sát hại cả nhà vợ, đối tượng đã lấy trộm tiền của cha vợ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Khi Bùi Vũ Khoa lẩn trốn tại xã Định Bình, TP.Cà Mau thì bị bắt vào lúc 17h15 cùng ngày 4/12.

Lời khai của nghi phạm sát hại vợ mang song thai và cha mẹ vợ ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm sát hại vợ mang song thai và cha mẹ vợ ở Cà Mau

Nghi phạm khai nhận do mâu thuẫn trong gia đình nên đã ra tay giết vợ và cha mẹ vợ.

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