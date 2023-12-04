Tại cơ quan công an, bước đầu, Khoa khai do sống cùng với nhà vợ nên giữa 2 bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đỉnh điểm khi xảy ra mâu thuẫn vào tuần trước, Khoa đã siết cổ mẹ vợ và vợ tử vong, sau đó dùng hung khí sát hại cha vợ.

Dẫn theo thông tin từ VietNamNet, tối 4/12, liên quan đến vụ 3 người tử vong tại nhà riêng ở huyện Cái Nước (Cà Mau), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, đang tạm giữ hình sự Bùi Vũ Khoa (23 tuổi, ngụ thị xã Rạch Giá, tỉnh Bạc Liêu) – nghi phạm gây ra ra án mạng. Nghi phạm Khoa là chồng sau của con gái chủ nhà (Khoa kém vợ 15 tuổi).

Theo thông tin từ Người Lao Động, trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, chị P.T.V từ TP Cà Mau về thăm gia đình tại ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú thì bất ngờ phát hiện cha, mẹ và chị ruột chết tại nhà, nên trình báo cơ quan công an.

Ngoài ra, nghi phạm còn khai nhận sau khi sát hại cả nhà vợ, đã lấy trộm tiền của cha vợ rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đại tá Phạm Minh Lũy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau - chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Cái Nước nhanh chóng vào cuộc thu thập thông tin, khám nghiệm hiện trường, qua đó xác định các nạn nhân chết đã vài ngày trước đó.

Tiến hành lấy lời khai của những nhân chứng liên quan, cơ quan điều tra ghi nhận được thông tin gia đình nạn nhân thường ở trong nhà, ít khi ra ngoài

Trong quá trình làm việc và sàng lọc các đối tượng, qua đó nổi lên một đối tượng nghi vấn đó là Bùi Vũ Khoa.

Đối tượng này đang sống như vợ chồng với chị P.L.K (38 tuổi), là con gái cũng bị giết cùng với cha mẹ ruột của mình.

Nghi phạm Bùi Vũ Khoa lúc bị bắt - Ảnh: Người Lao Động

Tuy nhiên, Khoa không có mặt tại địa phương. Nắm được thông tin trên cùng các nguồn tin khác do người dân cung cấp, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã chia làm nhiều hướng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Trong đó, có một tổ công tác trong quá trình truy vết đã phát hiện Khoa đang điều khiển xe máy mang BKS 69L1 – 4152 (xe này là của gia đình nạn nhân) chạy tốc độ cao trên tuyến Quốc lộ 1 nên 2 cán bộ cảnh sát hình sự liền điện báo lực lượng hỗ trợ; đồng thời bám theo, quyết tâm không để đối tượng chạy thoát.

Sau khi đến đoạn đường thích hợp, thuận lợi thuộc xã Định Bình, TP Cà Mau, 2 cán bộ cảnh sát hình sự đã quật ngã và bắt giữ Khoa trong sự ngỡ ngàng của đối tượng này.

Danh tính 3 nạn nhân trong vụ thảm án được xác định là ông P.V.S (69 tuổi), chị P.L.K (con gái ông S., đang mang thai) và bà T.T.P (68 tuổi, vợ ông S.).