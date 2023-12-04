Vụ cha mẹ cùng con gái đang mang song thai tử vong trong nhà ở Cà Mau: Nhân chứng kể gì?

Đời sống 04/12/2023 19:32

Nhân chứng vụ án mạng ở Cà Mau khi phá cửa xông vào nhà đã phát hiện 2 nạn nhân trong vụ án mạng ở Cà Mau tử vong tại 2 phòng ngủ, phía trước cửa còn có vũng máu.

Dẫn theo thông tin từ Người Lao Động, chiều 4/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Các nạn nhân là ông P.V.S (69 tuổi; ngụ ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước), vợ là bà T.T.P (68 tuổi) và con gái là P.L.K (38 tuổi, đang mang thai).

Ông Dương Văn Luân (ngụ ấp Láng Cùng) cho biết sau khi được con gái ông S. nhờ đến phá cửa vào kiểm tra, ông phát hiện ông S. và K. tử vong trong phòng ngủ. Phía trước có vũng máu. Riêng bà P. tử vong tại vuông tôm cách nhà khoảng 50m.

Vụ cha mẹ cùng con gái đang mang song thai tử vong trong nhà ở Cà Mau: Nhân chứng kể gì? - Ảnh 1

Ông Dương Văn Luân kể lại việc phát hiện các nạn nhân tử vong - Ảnh: Người Lao Động

Vụ cha mẹ cùng con gái đang mang song thai tử vong trong nhà ở Cà Mau: Nhân chứng kể gì? - Ảnh 2

Hàng chục người dân hiếu kỳ đến xem công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, sáng cùng ngày chị P.T.V., 37 tuổi, ngụ P.6, TP. Cà Mau con ruột ông S. về nhà thăm gia đình thì thấy nhà khóa cửa và phát hiện có mùi hôi trong nhà. Lúc này, chị V. báo với những người xung quanh và chính quyền địa phương.

Vụ cha mẹ cùng con gái đang mang song thai tử vong trong nhà ở Cà Mau: Nhân chứng kể gì? - Ảnh 3

Hiện trường nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Người Đưa Tin

Nhận được tin báo, người dân và chính quyền địa phương phá cửa nhà vào thì thấy ông P.V.S. cùng con gái là P.L.K. chết trong nhà có vết máu. Bà T.T.P. nằm chết dưới vuông cách nhà khoảng 50m.

Theo một số thông tin ban đầu từ gia đình, chị K. đang mang song thai. Các xác chết đang phân huỷ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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