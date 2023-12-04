Thanh niên trà trộn vào tiệc cưới 'hành nghề', cuỗm tài sản của cô dâu chú rể

Đời sống 04/12/2023 18:08

Ngày 04/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Ngọc Thảo (22 tuổi) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin từ VOV, chiều 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Ngọc Thảo (22 tuổi, ngụ xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Thanh niên trà trộn vào tiệc cưới 'hành nghề', cuỗm tài sản của cô dâu chú rể - Ảnh 1
Nghi phạm bị bắt giữ được đưa đến hiện trường để kiểm tra - Ảnh: VOV

Trong lúc tổ chức tiệc cưới vào chiều 3/8, gia đình ông N. V. B (56 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc) phát hiện bị kẻ gian lục túi xách lấy đi nhiều tài sản. Trong đó có 1 sợi dây chuyền vàng 24K, 4 điện thoại di động, gần 10 triệu đồng và một số phong bì mừng cưới.

Dẫn theo thông tin từ Báo Long An online, tại cơ quan công an, Thảo khai nhận đã lợi dụng lúc gia đình đang tổ chức đám cưới, có đông người ra, vào nên lẻn vào phòng lấy trộm tài sản.

Qua xác minh, đối tượng Thảo vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản, nay tiếp tục tái phạm.

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