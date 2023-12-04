Cha lãnh 18 năm tù vì hiếp dâm con gái ruột chưa đầy 12 tuổi

Đời sống 04/12/2023 18:20

Người mẹ đã nuốt nước mắt tố cáo vụ việc tới cơ quan công an, sau khi nghe con gái kể việc bị cha ruột xâm hại tình dục.

Dẫn theo thông tin từ Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, chiều 4/12, TAND tỉnh tuyên phạt P.V.T (SN 1984, ngụ huyện Châu Đức) 18 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo quy định tại điểm a, đ khoản 2, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, T. và bà U. là vợ chồng, có 3 con chung. Trong 3 con, có cháu X. sinh năm 2010. Tháng 7/2021, cháu X. đang tưới rau tại rẫy của bà ngoại, thì T. đến đón con về ăn cơm. Tại rẫy, T. bảo cháu X. tới gốc cây ngồi nghỉ uống nước. Trong lúc nghỉ, cháu X. ngồi lên đùi T. chơi điện thoại. Lúc này, thú tính nổi lên, T. đã có hành vi xâm hại tình dục con ruột của mình. Sau khi thỏa mãn dục vọng, T. căn dặn con không được kể sự việc cho người khác.

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Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi xét xử vụ án đối tượng hiếp dâm con gái ruột - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ Báo Lao Động, thời điểm xảy ra vụ việc, cháu X chỉ mới khoảng 11 tuổi 4 tháng.

Đến tháng 1/2023, T và bà U sống ly thân, 3 con ở cùng với mẹ. Đến tháng 3/2023, khi nghe bà U nói việc T sẽ về sống chung, X đã kể lại sự việc bị xâm hại cho mẹ nghe. Vì vậy, bà U đã có đơn trình báo cơ quan công an.

Khi biết sự việc bị bại lộ, T đã nói lời xin lỗi cháu X, trước sự chứng kiến của bà U. Khi đối tượng kể lại sự việc, bà U đã ghi âm làm bằng chứng và cung cấp cho cơ quan chức năng.

Khi cơ quan cảnh sát điều tra mời lên làm việc, đối tượng T đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đến ngày 9/6/2023, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.

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