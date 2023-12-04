Hà Nội: Chở vợ bầu, người đàn ông vẫn đi tốc độ cao, va chạm gây tai nạn tử vong tại chỗ

Xã hội 04/12/2023 15:47

Chở vợ đang mang bầu nhưng người đàn ông vẫn phóng xe máy với tốc độ cao trên đường liên xã Kim Quan (huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 4/12, trên mạng xã hội xuất hiện clip về một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy chở theo 2 người.

Như nội dung trong clip ghi lại, xe máy chở theo 2 người đi với tốc độ khá nhanh. 2 người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm. Khi tới gần ô tô tải, xe máy tông vào đuôi một xe máy khác.

Cú tông mạnh làm cả 2 người trên xe máy ngã ra đường. Đúng lúc đó, xe tải lao tới. Sau khi xảy ra vụ va chạm, 2 người đi xe máy nằm bất động trên đường. 2 người trên ô tô tải đi xuống xem tình hình rồi rời đi.

Hà Nội: Chở vợ bầu, người đàn ông vẫn đi tốc độ cao, va chạm gây tai nạn tử vong tại chỗ - Ảnh 1
 Khu vực xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Dẫn tin từ Dân Trí, lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất cho biết, sự việc kể trên xảy ra vào chiều ngày 2/12, tại tuyến đường ở xã Kim Quan. 

Vụ việc khiến nam nạn nhân điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, còn nữ nạn nhân đang mang bầu bị thương. Hai nạn nhân là vợ chồng.

Sau khi xảy ra sự việc, Đội điều tra Tổng hợp, Công an huyện Thạch Thất đã thụ lý, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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Va chạm làm cho chiếc xe máy văng lên vỉa hè, còn người phụ nữ ngã xuống đường bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ.

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