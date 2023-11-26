Va chạm làm cho chiếc xe máy văng lên vỉa hè, còn người phụ nữ ngã xuống đường bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, trưa 26/11, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy làm một người phụ nữ tử vong. Gần 10 giờ trưa cùng ngày, xe đầu kéo chưa có biển số chạy trên Phạm Ngọc Thạch hướng từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương ra quốc lộ 13, thuộc phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một.

Khi đến quốc lộ 13, tài xế cho xe rẽ phải để đi về hướng TX Bến Cát. Trong lúc ôm cua thì va chạm với xe máy biển số 68F1-029.01 do chị Kim Thị H (37 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) điều khiển chạy cùng chiều.

Va chạm làm cho chiếc xe máy văng lên vỉa hè, còn chị H ngã xuống đường bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, Công an có mặt phong toả hiện trường, điều tiết giao thông. Tới gần 12 giờ, hiện trường được khám nghiệm xong, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác. Va chạm làm cho chiếc xe máy văng lên vỉa hè, còn chị H ngã xuống đường bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ - Ảnh: báo Công an TP.HCM Trước đó, trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Cụ thể, dẫn tin từ VnExpress, khoảng 16h30 ngày 23/11, nam tài xế khoảng 30 tuổi chạy xe tải 5 tấn chạy trên đại lộ Võ Văn Kiệt, hướng từ hầm Thủ Thiêm đi quận Bình Tân. Khi gần đến cầu Ông Lãnh, xe bất ngờ tông ôtô 7 chỗ chạy cùng chiều sau đó đâm vào trụ thép của giá long môn gắn biển báo, đèn tín hiệu. Tai nạn khiến xe tải biến dạng phần đầu, vỡ kín chắn gió. Tài xế mắc kẹt trong cabin kêu cứu. Nhiều người dân đập cửa kính cố kéo tài xế ra ngoài song bất thành. Tài xế kẹt trong cabin sau tai nạn ở trung tâm TP HCM - Ảnh: VnExpress Ít phút sau lực lượng cứu hộ đến hiện trường. Các chiến sĩ dùng máy banh thủy lực mở rộng cabin cong vênh, đưa nạn nhân ra ngoài trong tình trạng đa chấn thương. Nhân viên y tế có mặt để đưa tài xế vào bệnh viện.

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