Cảnh báo Miền Trung mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại 6 tỉnh, thành

Theo thông tin từ VTC News, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ ngày 26/11 đến sáng 27/11, Quảng Trị đến Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm. Hà Tĩnh, Quảng Bình và phía Đông của Tây Nguyên mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Thừa Thiên-Huế: A Lưới, Hương Trà, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, Hương Thủy.

Tp.Đà Nẵng: Hòa Vang, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ.

Quảng Nam: Bắc Trà My, Nam Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, TP Hội An, Phước Sơn, Duy Xuyên.

Quảng Ngãi: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng.

Phú Yên: Sông Hinh, Sơn Hòa

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 25 đến ngày 27/11

- Bắc Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

- Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; từ chiều 26/11-sáng 27/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa: Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to (tập trung từ đêm 25/11-sáng ngày 27/11); sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

- Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình và phía Đông Tây Nguyên: có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (tập trung từ đêm 25/11-sáng ngày 27/11); sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Nhận định thời tiết từ đêm 27/11 đến ngày 5/12

Trung Bộ: Từ đêm 30/11-5/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: chiều và đêm 27/11 và từ ngày 30/11-5/12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.