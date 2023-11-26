Cảnh báo Miền Trung mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại 6 tỉnh, thành

Xã hội 26/11/2023 10:20

Miền Trung cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa...

Theo thông tin từ VTC News, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ ngày 26/11 đến sáng 27/11, Quảng Trị đến Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm. Hà Tĩnh, Quảng Bình và phía Đông của Tây Nguyên mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Ngoài ra, Nam Bộ, Ninh Thuận và Bình Thuận mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm, thời gian mưa dông tập trung chiều tối và đêm.

Cảnh báo Miền Trung mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại 6 tỉnh, thành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Báo Chính Phủ

Theo Người Đưa Tin, dự báo trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Cụ thể:

Quảng Trị: Đa Krông, Triệu Phong, Cam Lộ, Hướng Hóa.

Thừa Thiên-Huế: A Lưới, Hương Trà, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, Hương Thủy.

Tp.Đà Nẵng: Hòa Vang, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ.

Quảng Nam: Bắc Trà My, Nam Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, TP Hội An, Phước Sơn, Duy Xuyên.

Quảng Ngãi: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng.

Phú Yên: Sông Hinh, Sơn Hòa

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 25 đến ngày 27/11

- Bắc Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

- Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; từ chiều 26/11-sáng 27/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa: Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to (tập trung từ đêm 25/11-sáng ngày 27/11); sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

- Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình và phía Đông Tây Nguyên: có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (tập trung từ đêm 25/11-sáng ngày 27/11); sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Nhận định thời tiết từ đêm 27/11 đến ngày 5/12

Trung Bộ: Từ đêm 30/11-5/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: chiều và đêm 27/11 và từ ngày 30/11-5/12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trời mưa lớn, xe khách mất lái, đảo mạnh 2 vòng đâm vào dải phân cách, hàng chục khách hoảng loạn

Trời mưa lớn, xe khách mất lái, đảo mạnh 2 vòng đâm vào dải phân cách, hàng chục khách hoảng loạn

Tại hiện trường, dải phân cách bê tông bị vỡ, xê dịch qua làn đường đối diện. Xe khách giường nằm bị hư hỏng nặng phần đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   mưa bão dự báo mưa

TIN MỚI NHẤT

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 1 giờ 36 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 2 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới