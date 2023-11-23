Trời mưa lớn, xe khách mất lái, đảo mạnh 2 vòng đâm vào dải phân cách, hàng chục khách hoảng loạn

Xã hội 23/11/2023 09:39

Tại hiện trường, dải phân cách bê tông bị vỡ, xê dịch qua làn đường đối diện. Xe khách giường nằm bị hư hỏng nặng phần đầu.

Theo thông tin từ Sức khỏe Đời sống, khoảng 22h20 ngày 22/11, xe khách mang BKS 47B-002.8... (chưa rõ tài xế) chở hơn 20 khách lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc khi tới địa phận thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) mất lái, đâm mạnh vào dải phân cách.

Sau cú va chạm, hơn 20 hành khách trên xe hoảng loạn, may mắn không có ai bị thương.

Trời mưa lớn, xe khách mất lái, đảo mạnh 2 vòng đâm vào dải phân cách, hàng chục khách hoảng loạn - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: TTXVN

Dẫn tin từ TTXVN, tại hiện trường, dải phân cách bê tông bị vỡ, xê dịch qua làn đường đối diện. Xe khách giường nằm bị hư hỏng nặng phần đầu.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng và Cảnh sát Giao thông tỉnh Quảng Bình kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý, điều tiết lưu lượng xe cộ không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Trời mưa lớn, xe khách mất lái, đảo mạnh 2 vòng đâm vào dải phân cách, hàng chục khách hoảng loạn - Ảnh 2
Xe khách hư hại nặng phần đầu.

Nguyên nhân vụ tai nạn được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   xe khách TNGT tin xã hội

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