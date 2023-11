Theo thông tin từ Giáo dục Thời đại, ngày 22/11, một lãnh đạo Công an huyện Krông Năng xác nhận, đơn vị đã nắm bắt được thông tin trên mạng xã hội đăng tải về một vụ tai nạn giao thông được cho xảy ra trên địa bàn xã Ea Đah. Theo đó, người gây tai nạn đã bế bé trai 2 tuổi lên xe sau đó ném vào bụi rậm bên đường gây thương tích phải nhập viện.

"Lực lượng Công an đang tập trung tiến hành kiểm tra, xác minh toàn bộ thông tin này. Vì thông tin trên mạng xã hội là do lời của cháu bé 4 tuổi (anh trai của nạn nhân) kể lại", vị lãnh đạo Công an huyện nói.