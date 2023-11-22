Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ thực hư thông tin người gây tai nạn đã "vứt bé trai 2 tuổi vào bụi rậm", gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin từ Giáo dục Thời đại, ngày 22/11, một lãnh đạo Công an huyện Krông Năng xác nhận, đơn vị đã nắm bắt được thông tin trên mạng xã hội đăng tải về một vụ tai nạn giao thông được cho xảy ra trên địa bàn xã Ea Đah. Theo đó, người gây tai nạn đã bế bé trai 2 tuổi lên xe sau đó ném vào bụi rậm bên đường gây thương tích phải nhập viện. "Lực lượng Công an đang tập trung tiến hành kiểm tra, xác minh toàn bộ thông tin này. Vì thông tin trên mạng xã hội là do lời của cháu bé 4 tuổi (anh trai của nạn nhân) kể lại", vị lãnh đạo Công an huyện nói.

Cháu bé được đưa tới bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Giáo dục thời đại Cũng theo vị lãnh đạo Công an huyện Krông Năng, khu vực này khá đông dân cư, qua xác minh bước đầu cũng chưa có người nào đứng ra xác định có vụ tai nạn ngay địa điểm đó. Đơn vị đã cử cán bộ đến làm việc trực tiếp với gia đình nạn nhân để làm rõ. Dẫn tin từ Người lao động, trước đó, tối 21/11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin về một vụ tai nạn thương tâm khi người gây tai nạn với bé trai 2 tuổi đã bế bé đi một đoạn và ném vào một bụi rậm.

Nội dung đoạn chia sẻ, thông tin chi tiết do anh N.N.V (cha cháu bé) kể lại. Theo đó, vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 20/11, 2 anh em N.H.Ph. (4 tuổi) và N.T.P. (2 tuổi) đang chơi trước nhà tại thôn Xuân Hà 3, xã Ea Dah, huyện Krông Năng thì P. bị 1 xe máy tông. Ngay sau đó, Ph. chạy về gọi mẹ báo tin em P. bị xe tông và bị người gây tai nạn bắt đi. Nghe tin, cha mẹ chạy ra thì không thấy ai nên tưởng con mình được chở đến trạm y tế gần nhà. Gia đình lên trạm y tế tìm thì không thấy, lúc quay về phát hiện con bị vứt trong bụi rậm. Trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin về một vụ tai nạn thương tâm khi người gây tai nạn với bé trai 2 tuổi đã bế bé đi một đoạn và ném vào một bụi rậm - Ảnh: Người lao động Anh N.N.V cho biết sau khi lên trạm y tế tìm không thấy P, trên đường trở về, khi cách nhà tầm 200m, anh phát hiện một chiếc dép của con bên lề đường. Anh V. xuống mương tìm và thấy con mình ở trong một bụi rậm, cơ thể nhiều thương tích. "Tất cả thông tin ban đầu tôi cũng chỉ mới nghe con trai 4 tuổi kể lại, mong cơ quan chức năng làm rõ" - anh V. bày tỏ. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cháu N.T.P. bị gãy xương đùi, vỡ xương sọ, tụ máu. Đến nay, sức khỏe cháu khá ổn định, chân đã được bó bột và phần tổn thương não đang được điều trị, theo dõi sát.

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