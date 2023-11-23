Cụ thể, hơn 6h ngày 15/11, tại cổng sau Trường THCS Tô Ngọc Vân (quận 12) xuất hiện người phụ nữ bịt kín mặt, đội mũ bảo hiểm màu đen, mặc áo khoác màu tím sậm, đi xe Air Blade màu đỏ.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 23/11, MXH xôn xao thông tin, Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (quận 12), nghi ngờ người lạ xuất hiện trước cổng trường với ý định xấu, trường đã ra thông báo khẩn gửi đến phụ huynh và giáo viên trong trường.

Học sinh này trả lời đã ăn sáng và từ chối nhận nhưng người phụ nữ vẫn cố tình dúi vào tay. Một phụ huynh khác chở con đi học, thấy sự việc quay lại thì người phụ nữ này bỏ chạy.

Người phụ nữ này gọi một học sinh lớp 5 - Trường TH Hà Huy Giáp (hiện học sinh lớp 5 Trường TH Hà Huy Giáp đang học tạm tại Trường THCS Tô Ngọc Vân) lại và dúi vào tay học sinh này 20.000 đồng và nói: "Cô cho con tiền ăn sáng này".

Vào lớp, học sinh đưa tiền cho cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo chủ nhiệm dùng cồn xịt khuẩn, bỏ thùng rác. Tuy nhiên, một lúc sau, cô giáo xuất hiện triệu chứng chóng mặt, đau đầu, buồn ngủ.

Hiện thông tin này đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trường TH Hà Huy Giáp - Ảnh: Internet

Dẫn tin từ VnExpress, Bà Nguyễn Hoàng Yến, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Huy Giáp, quận 12 cho biết, đã làm việc với công an phường để có biện pháp phối hợp, đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh trước và sau giờ học mỗi ngày ở khu vực xung quanh.

Theo bà Yến, sau khi làm việc với công an, nhận thấy đây có thể là một thủ đoạn để kẻ gian tiếp cận, bắt cóc học sinh, trường lập tức phát cảnh báo gửi phụ huynh.

Các giáo viên chủ nhiệm được yêu cầu điểm danh học sinh vào đầu buổi học, liên hệ trực tiếp với phụ huynh nếu các em vắng mà không báo trước. Trường cũng dặn học sinh chờ bố mẹ trong sân trường, không đi theo hoặc nhận đồ chơi, bánh kẹo từ người lạ. Về phía phụ huynh, nếu nhờ người khác đón con cần báo trước với giáo viên chủ nhiệm.

Hồi tháng 3 năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cũng lưu ý tương tự sau khi có học sinh phản ánh bị người lạ tiếp cận ở cổng trường, dụ lên xe chở đi với lý do "bố con bị tai nạn". Trước đó, với kịch bản "con đang cấp cứu, cần chuyển tiền gấp", nhiều phụ huynh ở TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng bị kẻ gian lừa chuyển hàng tỷ đồng.