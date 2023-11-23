Do mâu thuẫn vợ chồng, T.V.T. (31 tuổi, trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) dùng kéo đâm thủng bụng con ruột mới 22 ngày tuổi.

Theo thông tin từ Sức khỏe Đời sống, sáng 23/11, lãnh đạo Công an TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) xác nhận, vừa tiếp nhận hồ sơ và điều tra làm rõ vụ người cha dùng kéo đâm con ruột.

Thông tin ban đầu, sáng 19/11, do mâu thuẫn vợ chồng, T.V.T. (31 tuổi, trú xã Tam Ngọc, TP. Tam Kỳ) dùng kéo đâm thủng bụng con ruột mới 22 ngày tuổi.

Ảnh minh họa: TTXVN

Sau khi xảy ra vụ việc, T. cùng vợ đưa con đến bệnh viện ở TP Tam Kỳ cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ đánh giá tình trạng cháu bé quá nặng nên chuyển đến Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng điều trị.

Dẫn tin từ VTC News, ông Nguyễn Thanh Yên, Chủ tịch UBND xã Tam Ngọc, cho biết người chồng lấy kéo đâm con ruột từng đâm người thân và lĩnh án tù khoảng 3-4 năm.

Sau khi ra tù, người này cưới vợ, sinh hoạt bình thường tại địa phương. Cháu bé bị đâm là con đầu lòng của hai vợ chồng.

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