Ông Thành là bảo vệ bị tên cướp ngân hàng đâm tử vong khi truy bắt vào chiều qua, 22/11.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 23/11, tại nhà Tang lễ trên đường Lê Đại Hành (Đà Nẵng) rất đông người dân đến chia buồn, thăm viếng bảo vệ ngân hàng dũng cảm Trần Minh Thành (50 tuổi).

Ngồi thất thần cạnh quan tài của bố, chị Trần Minh Anh (25 tuổi) con gái của ông Thành cho biết, chiều hôm qua em rất bất ngờ nghe điện thoại của mẹ thông báo rằng bố mình đã mất trong khi làm nhiệm vụ. Nghe xong điện thoại, em vẫn không tin rằng bố mình đã mất.

Trước tinh thần dũng cảm, quên mình để truy bắt cướp của ông Thành, nhiều cơ quan, ban ngành cùng người dân, đồng nghiệp đã đến thắp nén hương đưa tiễn.

Sau khi định thần lại, em lập tức thu xếp công việc rồi di chuyển gấp ra Đà Nẵng để lo hậu sự cho bố mình.

“Gia đình em chỉ có ba người, mẹ ở Sóc Trăng, em ở TP. HCM còn bố về Đà Nẵng làm việc, giờ bố mất rồi em đau lắm”, Minh Anh nói.

Minh Anh cũng mong muốn nhà nước sẽ công nhận bố là liệt sĩ, còn nếu như bố không đủ điều kiện để công nhận thì gia đình cũng không đòi hỏi.

Con gái của bảo vệ Thành mong muốn nhà nước sẽ công nhận bố là liệt sĩ - Ảnh: PLO

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Duy Tư, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP DV Bảo vệ An ninh (nơi ông Thành làm việc) cũng mong muốn ông Thành được công nhận liệt sĩ.

“Theo Nghị định 131 thì ông Thành đủ điều kiện được công nhận là liệt sĩ, mong cơ quan chức năng đối chiếu quy định để công nhận sớm cho ông Thành”, ông Tư nói.

Cùng đó, nhiều luật sư đồng tình trước việc ông Thành đủ tiêu chuẩn, điều kiện được công nhận liệt sĩ theo điểm k, điểm e Điều 14 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 và điểm k, khoản 14 Điều 14 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Ông Nguyễn Đăng Hoàng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng, cho biết: Sẽ nghiên cứu kỹ các quy định về trường hợp của ông Thành để có quyết định chính xác, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho ông Thành.

Như đã đưa tin trước đó, theo Tiền Phong, tối 22/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, hai nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng trên địa bàn là Trần Văn Trí (22 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã có lời khai ban đầu về động cơ gây án.

Chân dung hai đối tượng cướp ngân hàng - Ảnh: Tiền Phong

Cụ thể, hai đối tượng khai nhận, do không có công ăn việc làm, đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá, chơi game…, nên nợ nần tiền bạc. Trước đây cả hai không quen biết nhau, chỉ gặp, trao đổi với nhau trên mạng xã hội thông qua hội nhóm liên quan đến việc xù nợ, làm liều.

Khoảng đầu tháng 11/2023, Cường thuê nhà trọ trên đường Đồng Kè (quận Liên Chiểu), sau đó rủ Trí về ở cùng. Để có tiền tiêu xài, ban đầu 2 đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản tại nhà dân, tuy nhiên sau đó đổi ý định và chuyển qua bàn bạc, thống nhất sẽ đi cướp ngân hàng.

Trước khi hành động, Cường lên mạng đặt mua 1 khẩu súng và chuẩn bị thêm 1 con dao, ba lô, áo khoác nhằm tránh bị phát hiện. Sau đó thực hiện vụ cướp chi nhánh ngân hàng BIDV (số 169 đường Ngũ Hành Sơn) và đâm chết nhân viên bảo vệ ngân hàng Trần Minh Thành (50 tuổi, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).

Vào khoảng 13 giờ 45 ngày 22/11, Cường và Trí đi trên một xe máy đến Chi nhánh ngân hàng BIDV. Sau đó, Trí cầm súng bước vào bên trong ngân hàng, bắn 1 phát chỉ thiên để uy hiếp nhân viên cùng bảo vệ tại đây; còn Cường cầm dao đến quầy nhân viên giao dịch đe dọa buộc đưa tiền.

Gặp phải sự ngăn chặn quyết liệt của nhân viên bảo vệ Trần Minh Thành, hai đối tượng buộc phải tìm cách thoát ra ngoài và bỏ chạy dù chưa lấy được tài sản gì.

Vừa lên xe, người dân và nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng áp sát, đạp ngã xe và khống chế bắt giữ được Trần Văn Trí. Còn Nguyễn Mạnh Cường nhanh chân thoát thân.

Thấy nhân viên bảo vệ Thành đuổi theo, áp sát, Cường dùng dao quay lại tấn công, đâm vào lưng ông Thành, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Mạnh Cường khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa điểm trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà.