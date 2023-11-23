Con gái của bảo vệ tử vong trong vụ cướp ngân hàng tức tốc về chịu tang ngay trong đêm: Vẫn là cha ở đó nhưng lại im lặng đến đau lòng...

Xã hội 23/11/2023 09:16

Đêm 22/11, tại nhà tang lễ, dòng người đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Trần Minh Thành (50 tuổi, trú quận Thanh Khê), nhân viên bảo vệ tử vong trong vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng, mỗi lúc một đông. Cơn mưa phùn đêm khuya khiến không khí càng trở nên ảm đạm, buồn bã.

Theo thông tin từ Dân Trí, vừa từ TPHCM về Đà Nẵng chịu tang cha, chị Minh Anh, con gái ông Thành, chưa qua cơn sốc.

Nhìn cha nằm trên chiếc giường trong nhà tang lễ, vẫn là cha ở đó nhưng lại im lặng đến đau lòng, chị nghẹn lòng. Mẹ của chị đang đón xe từ Cần Thơ lên TPHCM để đón chuyến bay về Đà Nẵng trong đêm.

Ông Huỳnh Minh (65 tuổi, anh rể ông Thành) cho hay, ông Thành là người Đà Nẵng, lấy vợ ở Sóc Trăng và sinh sống ở quê vợ.

Khi dịch bệnh bùng phát, ông Thành thất nghiệp nên về Đà Nẵng để mưu sinh bằng nghề sơn vôi rồi xin làm bảo vệ. Tại Đà Nẵng, ông ở trọ một mình vì vợ là một giáo viên nghỉ hưu, vẫn ở Cần Thơ để chăm lo nhà cửa.

"Vợ tôi, chị gái Thành, nghe tin chạy ngay đến bệnh viện, khóc ngất. Tôi cũng sốc, lần cuối tôi gặp em rể là lúc nhờ sửa nhà bị thấm nước, em rể có hứa nhưng rồi chưa kịp sửa thì…", ông Minh nghẹn giọng.

Đau lòng vì mất đi người đồng nghiệp, ông Nguyễn Đạt, Chánh văn phòng Công ty CP dịch vụ bảo vệ An Ninh, cho hay, ông Thành mới vào làm việc ở công ty gần 3 tháng.

Ở công ty, ông Thành là người rất nhiệt tình, sống chân thành, vui vẻ. Kể cả phòng giao dịch ngân hàng, nơi ông Thành làm bảo vệ, ai cũng thương.

Về hành động quyết liệt bắt kẻ cướp của người đồng nghiệp, ông Đạt bày tỏ rằng ông Thành là tấm gương dũng cảm.Nhằm chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân, tối 22/11, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng, cùng lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn, lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 25 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Con gái của bảo vệ tử vong trong vụ cướp ngân hàng tức tốc về chịu tang ngay trong đêm: Vẫn là cha ở đó nhưng lại im lặng đến đau lòng... - Ảnh 1
Đám tang ông Thành được tổ chức tại nhà tang lễ trong đêm muộn - Ảnh: Dân Trí

Trước đó, dẫn tin từ VnExpress, 13h45 ngày 22/11, Nguyễn Mạnh Cường, 25 tuổi và Trần Văn Trí, 22 tuổi, đội mũ trùm đầu, đeo khẩu trang, mang theo súng, dao, chở nhau bằng xe máy đến chi nhánh Ngân hàng BIDV ở 169 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn. Đây là khu vực đông người qua lại, gần trụ sở Công an phường Mỹ An.

Camera an ninh của ngân hàng ghi nhận, 13h47, Cường và Trí đi vào bên trong với vẻ bình thản, tiến đến quầy giao dịch. Lúc này có hai nam và bốn nữ nhân viên đang làm việc; một khách hàng nam và khách nữ lớn tuổi.

Trí nổ súng bắn chỉ thiên uy hiếp, các nhân viên nữ núp phía dưới bàn, trong khi hai nam nhân viên ngồi lại trên ghế. Cường cầm theo balô trèo qua vách kính quầy giao dịch để vào phía trong, liên tục dí dao đe dọa, yêu cầu các nhân viên đưa tiền nhưng không ai hợp tác.

Trí thấy bảo vệ Trần Minh Thành, 50 tuổi, từ bên ngoài đi vào, tri hô "cướp" thì cầm súng ra ngăn cản. Trong khi đó Cường đến vị trí đặt két sắt, kéo tay một nữ nhân viên yêu cầu mở khóa nhưng cô không làm theo. Hắn sau đó lục tìm tài sản ở ngăn bàn, các nhân viên ngân hàng chạy ra phía sau phòng giao dịch, còn Trí cầm súng đứng ở cửa cảnh giới.

Con gái của bảo vệ tử vong trong vụ cướp ngân hàng tức tốc về chịu tang ngay trong đêm: Vẫn là cha ở đó nhưng lại im lặng đến đau lòng... - Ảnh 2
Hình ảnh Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí lên xe tẩu thoát - Ảnh: VnExpress

Sau khoảng một phút Cường vẫn không lấy được tài sản, Trí ra hiệu cho anh ta cùng bỏ trốn. Suốt quá trình này, nam khách hàng gần như ngồi bất động trên ghế, còn người phụ nữ lánh ở cạnh bàn.

Khi hai tên cướp chạy ra ngoài, ông Thành giằng được súng từ tay Trí. Cả hai tiếp tục chạy ra xe máy, phóng khỏi hiện trường. Nghe tri hô "cướp", một người đi xe máy cùng chiều với hai tên cướp đã chủ động va chạm để ngăn chúng bỏ chạy. Khi hai xe máy ngã xuống, Trí bị người dân và nhân viên ngân hàng khống chế, giao cho công an.

Cường tiếp tục bỏ chạy, bị bảo vệ Thành đuổi áp sát. "Ông Thành túm được một chân của Cường nhưng bị hắn quay lại đâm một nhát dao vào sau lưng, thấu ngực trái", nhân chứng kể.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cách đó một km nhưng đã tử vong. Cường chạy trốn về hướng biển.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Ngũ Hành Sơn huy động lực lượng chốt chặn trên nhiều tuyến đường, rà soát toàn bộ khu vực xung quanh ngân hàng để truy xét. Đến 14h30, cảnh sát bắt được Cường khi đang lẩn trốn tại một khu vực trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà.

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Hàng xóm của gia đình nạn nhân, bà P.T.T.H. (sinh năm 1970, ngụ khu phố 5, phường 15, quận 8) là một trong những người có mặt đầu tiên tại hiện trường.

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