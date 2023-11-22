Hàng xóm của gia đình nạn nhân, bà P.T.T.H. (sinh năm 1970, ngụ khu phố 5, phường 15, quận 8) là một trong những người có mặt đầu tiên tại hiện trường.

Theo thông tin từ Dân Việt, bà Nguyễn Thị P. là mẹ chị D. và là bà ngoại của 2 cháu bé nạn nhân trong vụ án phóng hỏa đốt nhà ở quận 8 - TP.HCM, là người duy nhất may mắn thoát chết trong vụ án kinh hoàng. Hàng xóm của gia đình nạn nhân, bà P.T.T.H. (sinh năm 1970, ngụ khu phố 5, phường 15, quận 8) là một trong những người có mặt đầu tiên tại hiện trường. Bà cho biết đã được bà P. kể lại quá trình xảy ra vụ án.

Theo bà H., thời điểm xảy ra vụ việc, bà P. đang ở nhà cùng con gái và 2 cháu ngoại. Lúc đó, người đàn ông mặc áo xe công nghệ (tức nghi phạm) chạy đến trước nhà, hô lên tìm chị D. “Sau khi chị D. mở cửa chạy ra thì bị người này cầm hung khí tấn công liên tiếp. Bà P. chạy ra hô hoán thì người này tạt xăng, châm lửa đốt rồi bỏ chạy”, bà H. kể lại.

Mọi người xung quanh nhanh chóng đến dập lửa ứng cứu. Tuy nhiên, do cháy lớn nên hàng xóm bất lực. Khi ngọn lửa được cảnh sát khống chế, 2 em bé đã bị ngạt khói và tử vong. Đối tượng Nguyễn Văn Nhu - Ảnh: Dân Việt Như đã đưa tin trước đó, theo Tiền Phong, chiều 21/11, nghi phạm Nguyễn Văn Nhu mua can xăng rồi đi xe tay ga đến nhà của chị D. ở trong hẻm 260 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8. Khi chị D. vừa mở cửa, Nhu xông vào tấn công khiến nạn nhân gục xuống nhà. Sau đó, Nhu đổ xăng, châm lửa với ý định tự sát nhưng do khói quá lớn nên bỏ chạy ra ngoài, tẩu thoát. Nhận tin báo, Ban chỉ huy quân sự phường 15 (quận 8) và các đơn vị liên quan có mặt nhanh chóng dập tắt đám cháy không để cháy lan sang những nhà xung quanh; đồng thời lần theo dấu vết truy đuổi theo đối tượng Nhu. Nhu mặc áo xe ôm công nghệ, chở theo can xăng - Ảnh: Tiền Phong Tẩu thoát đến khu vực gầm cầu vượt Nguyễn Tri Phương (quận 5), Nhu bị lực lượng Ban chỉ huy quân sự phường 15 bắt giữ, bàn giao cho cơ quan công an xử lý. Khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện chị D. và hai cháu bé (2 và 3 tuổi) là con và cháu của chị đã tử vong. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Công an thực nghiệm hiện trường vụ phóng hỏa khiến ba người chết ở quận 8 TP.HCM: Thu giữ 2 chiếc xe máy cháy rụi Liên quan vụ việc, Công an quận 8 đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai của Nhu để điều tra về hành vi giết người trong vụ án mạng tại một căn nhà trong hẻm đường Lưu Hữu Phước.

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