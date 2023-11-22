2 đối tượng cướp ngân hàng, đâm chết nhân viên bảo vệ ở Đà Nẵng khai gì?

Đời sống 22/11/2023 18:58

Hai đối tượng gây ra vụ cướp Chi nhánh Ngân hàng BIDV ở số 169 đường Ngũ Hành Sơn khai rằng đã nổ súng bắn chỉ thiên để uy hiếp rồi cầm dao đến quầy nhân viên đe dọa buộc đưa tiền.

Dẫn theo thông tin từ VietNamNet, tối 22/11, Công an TP Đà Nẵng công bố lời khai ban đầu của hai nghi phạm gây ra vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng BIDV (số 169 đường Ngũ Hành Sơn), đâm nhân viên bảo vệ tử vong.

Hai nghi phạm là Nguyễn Mạnh Cường (35 tuổi, trú thôn An Phú, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Trần Văn Trí (22 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Bước đầu, hai đối tượng khai nhận, do không có công ăn việc làm, đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá, chơi game… nên nợ nần tiền bạc. 

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Hai đối tượng Trí và Cường tại cơ quan điều tra - Ảnh: VietNamNet

Trước đây cả hai không quen biết nhau, chỉ gặp, trao đổi với nhau trên mạng xã hội thông qua hội nhóm liên quan đến việc xù nợ, làm liều. 

Khoảng đầu tháng 11, Cường thuê nhà trọ trên đường Đồng Kè (quận Liên Chiểu), sau đó rủ Trí về ở cùng. Để có tiền tiêu xài, ban đầu 2 đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản tại nhà dân, nhưng sau đó đổi ý định và chuyển qua đi cướp ngân hàng. 

Trước khi hành động, Cường lên mạng đặt mua 1 khẩu súng và chuẩn bị thêm 1 con dao, ba lô, áo khoác nhằm tránh bị phát hiện. 

Theo thông tin Đại Đoàn Kết, trong hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh, thời điểm 14h chiều, trước cửa ngân hàng xuất hiện hai thanh niên đi trên xe máy, đội mũ trùm đầu, mặt bịt kín.

2 đối tượng cướp ngân hàng, đâm chết nhân viên bảo vệ ở Đà Nẵng khai gì? - Ảnh 2
Hai đối tượng xuất hiện trước cửa ngân hàng lúc 14h chiều. Ảnh từ camera an ninh - Ảnh: Đại Đoàn Kết

Một trong hai thanh niên nhanh chóng đi vào bên trong, thanh niên còn lại ngồi nguyên trên xe máy.

Theo một số nhân chứng, tại thời điểm nói trên, họ nghe bên trong ngân hàng có tiếng nổ và thấy thanh niên trùm đầu, bịt mặt chạy ra, leo lên xe máy của đồng bọn tẩu thoát.

2 đối tượng cướp ngân hàng, đâm chết nhân viên bảo vệ ở Đà Nẵng khai gì? - Ảnh 3
Hiện trường nhân viên bảo vệ bị đâm tử vong. Ảnh từ clip do người dân cung cấp - Ảnh: Đại Đoàn Kết

Bảo vệ ngân hàng tên là Trần Văn Th. (50 tuổi), đuổi theo liền bị 2 đối tượng dùng dao đâm gục tại chỗ. Ông Trần Văn Th. tử vong trên đường đến bệnh viện.

Vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng: Nhân viên bảo vệ đã tử vong

Vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng: Nhân viên bảo vệ đã tử vong

Do vết thương quá nặng, bảo vệ ở chi nhánh ngân hàng BIDV trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng đã qua đời.

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