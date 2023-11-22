Do vết thương quá nặng, bảo vệ ở chi nhánh ngân hàng BIDV trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng đã qua đời.

Dẫn theo thông tin từ Người Đưa Tin, chiều 22/11, lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn (Tp.Đà Nẵng) cho biết, nhân viên bảo vệ Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại số 169 đường Ngũ Hành Sơn bị cướp đã tử vong.

Hiện trường vụ cướp - Ảnh: Người Đưa Tin

Nhân viên bảo vệ là ông Trần Văn T. (SN 1973). Ông T. là người đã cản hai nghi can trong quá trình trốn thoát và bị đâm trọng thương.

Ngay sau đó, ông T. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng, ông T. đã tử vong.

Theo thông tin từ Báo Công lý, công an cũng đã bắt và đang tiến hành lấy lời khai đối với hai đối tượng gây ra vụ cướp, đâm bảo vệ ngân hàng tử vong.

Hai đối tượng là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1988, trú thôn An Phú, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Trần Văn Trí (SN 2001, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng).

Thông tin ban đầu, khoảng 13h45 cùng ngày, hai đối tượng này đến Phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng BIDV (số 169 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) để cướp tài sản.

Chân dung hai đối tượng dùng súng tự chế và dao cướp ngân hàng - Ảnh: Báo Công lý

Hai đối tượng đã dùng súng đe dọa nhân viên ngân hàng để cướp tiền. Khi nghe còi báo động, hai đối tượng bỏ chạy được 50m thì bất ngờ va chạm với một xe máy của người dân đi cùng chiều.

Cú va chạm khiến hai tên cướp ngã ra đường, nhanh chóng bị bảo vệ ngân hàng cùng người dân bắt giữ. Tuy nhiên, trong lúc giằng co, các đối tượng dùng dao và súng tự chế tấn công vào lưng của nhân viên bảo vệ của chi nhánh ngân hàng là ông T.M.T (SN 1973, trú quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng).

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