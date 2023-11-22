Cơ quan công an xác định, Nguyễn Việt Hưng đã quản lý, sử dụng tài khoản trên trang wwwebly.com nhằm “đánh cắp” thông tin Facebook và chiếm đoạt tài khoản để lừa vay tiền.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 22/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Việt Hưng (SN 2006, ngụ tại thôn Hà Lương, xã Ba Lòng, huyện Đakrông) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

​Trước đó, ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đakrông ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Hưng về tội danh trên.

Dẫn theo thông tin từ Báo Giao thông, cơ quan công an cho biết, trong thời gian từ tháng 3/2023 đến nay, Nguyễn Việt Hưng sử dụng điện thoại di động iPhone 14 Promax để quản lý, sử dụng tài khoản trên trang wwwebly.com với tên đăng nhập baplamluadao999@gmail.com nhằm "đánh cắp" thông tin facebook và chiếm đoạt tài khoản trên mạng xã hội này.

Cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Việt Hưng, người mặc áo khoác đen đứng ở giữa - Ảnh: Báo Giao thông

Sau đó, Hưng đăng nhập vào các tài khoản facebook đã chiếm đoạt được và nhắn tin vay mượn tiền bạn bè, người thân của chủ tài khoản.

Bằng thủ đoạn này, Hưng đã chiếm đoạt được trên 100 triệu đồng của hơn 30 bị hại.

Công an huyện Đắkrông kêu gọi, ai là nạn nhân của đối tượng nói trên, hãy liên hệ với cơ quan điều tra Công an huyện Đắkrông để được giải quyết.

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