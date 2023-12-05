Liên quan đến vụ việc, cùng ngày, tại nơi xảy ra vụ án mạng tại tầng 2 tháp chuông của chùa Đông Lai, nhiều vết máu vẫn dính trên sàn, cột tháp và lan can.

Theo thông tin từ báo Công Lý, ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 4 người thương vong, trong đó một nghi phạm tự tử nhưng không thành xảy ra tại chùa Đông Lai, phường Trang Hạ, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Đến khoảng gần 18 giờ tối cùng ngày, sư cô và một số người nghe thấy tiếng hét thất thanh. Ngay sau đó, một thanh niên chạy vào phòng nơi sư cô nghỉ để cầu cứu, đề nghị báo tin cho Công an phường Trang Hạ.

Một sư cô tu tập tại chùa Đông Lai cho hay, khoảng 17 giờ chiều 4/12, một nhóm thanh niên gồm cả nam và nữ vào chùa. Do chùa mở cửa để người dân tự do ra vào nên tại thời điểm nhóm người này vào, không ai ngăn cản.

“Thời điểm xảy ra vụ việc, người dân đã ra về ăn cơm tối nên không ai chứng kiến và can ngăn. Lúc cậu thanh niên kia chạy vào, tôi lo sợ là vụ đánh nhau nên đã không ra ngoài. Khi lực lượng Công an tới, tôi mới biết là án mạng”, vị sư cô kể lại.

Trước đó, dẫn tin từ Kinh tế Đô thị, hồi 17h59 ngày 04/12/2023, Công an phường Trang Hạ, TP Từ Sơn tiếp nhận tin báo tại chùa Đông Lai thuộc khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Trang Hạ đã đến hiện trường khống chế, bắt giữ đối tượng gây án là Huỳnh Ngọc Thiện, SN 2004, ở thôn Ia Mua, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai và phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Công an phong tỏa khu vực xảy ra vụ án - Ảnh: Kinh tế Đô thị

Theo điều tra ban đầu, Huỳnh Ngọc Thiện (đang học trường công nghệ IT ở Huế) quen chị N.N.A, ở TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh qua mạng xã hội. Ngày 4/12/2023, Thiện đến địa bàn TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và hẹn gặp chị N.N.A tại chùa Đông Lai thuộc khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ, TP Từ Sơn để nói chuyện. Chị N.N.A cùng 5 người bạn đến gặp Thiện.

Tại đây, Thiện đã dùng dao đâm chị N.N.A, chị N.N.C.A và anh Đ.M.K. Sau đó, Thiện dùng dao tự đâm vào ngực và cắt cổ tay. Hậu quả, chị N.N.A và chị N.N.C.A đã tử vong tại Trung tâm y tế TP Từ Sơn, anh Đ.M.K bị thương tích được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Đối tượng Thiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định.