Màn 'lột xác' bất ngờ sau 6 tháng sống trong ác mộng 'sẹo chồng sẹo' của thai phụ từng bị chồng bạo hành như thời trung cổ

Xã hội 08/12/2023 12:49

Cuộc sống và diện mạo hiện tại của Bùi Thị Tuyết Giao - thai phụ trong vụ chồng bạo hành như thời trung cổ, khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Theo thông tin từ Thời báo Văn học Nghệ thuật, đã qua 6 tháng kể từ vụ việc thai phụ Bùi Thị Tuyết Giao (36 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) tố giác bị chồng bạo hành ở Hải Dương với hàng trăm vết thương trên cơ thể.

Hiện tại, Tuyết Giao đã có cuộc sống mới tốt đẹp hơn ở quê nhà. Khuôn mặt chi chít những vết thương nham nhở do bị chồng đánh đập hành hạ cũng đã được chữa lành. Đồng thời, cô còn đi làm răng và có được nhan sắc xinh đẹp so với trước đây. 

Màn 'lột xác' bất ngờ sau 6 tháng sống trong ác mộng 'sẹo chồng sẹo' của thai phụ từng bị chồng bạo hành như thời trung cổ - Ảnh 1

Màn 'lột xác' bất ngờ sau 6 tháng sống trong ác mộng 'sẹo chồng sẹo' của thai phụ từng bị chồng bạo hành như thời trung cổ - Ảnh 2
 Sự thay đổi trên khuôn mặt của thai phụ từng bị chồng hành hạ tàn nhẫn - Ảnh: Thời báo Văn học Nghệ thuật

Tài khoản Tiktok của Tuyết Giao hiện đã thu hút hơn 160.000 người theo dõi với nhiều video đạt được triệu view. Netizen không khỏi xuýt xoa khen ngợi nhan sắc "lột xác" ngoạn mục của người phụ nữ cách đây 6 tháng còn sống trong cảnh khốn cùng vì bị chồng bạo hành. Tuyết Giao giờ đã tự tin và mạnh mẽ hơn, cô cũng bày tỏ lòng biết ơn với những bình luận chia sẻ, động viên đến từ cộng đồng mạng.

Trước đó, dẫn tin từ Sức khỏe Đời sống, vào tháng 4/2021, Trần Văn Luân đăng ký kết hôn với chị Bùi Thị Tuyết Giao và cùng nhau chung sống tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

Màn 'lột xác' bất ngờ sau 6 tháng sống trong ác mộng 'sẹo chồng sẹo' của thai phụ từng bị chồng bạo hành như thời trung cổ - Ảnh 3

Màn 'lột xác' bất ngờ sau 6 tháng sống trong ác mộng 'sẹo chồng sẹo' của thai phụ từng bị chồng bạo hành như thời trung cổ - Ảnh 4
 Gương mặt và lưng của chị Giao chi chít những vết thương sau nhiều trận đòn roi từ người 'đầu ấp tay gối' - Ảnh: Dân Trí

Trong quá trình chung sống, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn về việc chi tiêu, sinh hoạt gia đình; sau đó Luân nhiều lần dùng tay, dây cắm nồi cơm điện, dây thắt lưng, lược bằng nhựa, thanh gỗ đầu giường, trụ nắm cầu thang đánh chị Giao Đáng chú ý, khi đánh vợ, Luân thường trói chân, tay và dùng giẻ nhét vào miệng để chị Giao không thể phản kháng, kêu cứu..

Cũng theo cáo trạng, ngày 1/5 và 10/5/2023, (thời điểm này chị Giao đang mang thai khoảng 7 tháng) Luân  đánh đập chị G dẫn đến cơ thể chị Giao có 61 vết bỏng da vùng mặt, ngực, lưng, tay... gây tổn thương cơ thể 48%. Sau đó, chị Giao nói với Luân để bản thân vào miền Nam tìm bạn bè vay tiền và được chồng đồng ý. Trước khi vào miền Nam, Luân vay tiền của mẹ đẻ đưa cho chị Giao đặt vé máy bay để 2 vợ chồng đi TP. Hồ Chí Minh. 

Đến rạng sáng ngày 11/5, khi vào đến TP. Hồ Chí Minh, chị Giao không vay được tiền nên Luân bảo chị mua vé máy bay về nhà. Lợi dụng lúc chồng không để ý, chị Giao đi xe ôm bỏ trốn về nhà bố mẹ đẻ ở tỉnh Kiên Giang; cũng từ đây vụ việc được đăng tải chia sẻ lên mạng xã hội. Đến ngày 21/5, chị Giao đến Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) tố giác hành vi phạm tội của Luân.

Màn 'lột xác' bất ngờ sau 6 tháng sống trong ác mộng 'sẹo chồng sẹo' của thai phụ từng bị chồng bạo hành như thời trung cổ - Ảnh 5
Trần Văn Luân phải chịu mức án là 9 năm, 6 tháng tù giam - Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Văn Luân chịu án phạt 6 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, 3 năm 3 tháng tù tội hành hạ vợ và tổng hợp hình phạt Luân phải chịu là 9 năm, 6 tháng tù giam.

Được biết, trước đó vào năm 2007, Trần Văn Luân từng bị Công an thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây mất trật tự ở khu dân cư.

Thai phụ bị chồng bạo hành với hơn 200 vết thương trên cơ thể được hoa hậu Phương Lê hỗ trợ thẩm mỹ, diện mạo mới gây chú ý

Thai phụ bị chồng bạo hành với hơn 200 vết thương trên cơ thể được hoa hậu Phương Lê hỗ trợ thẩm mỹ, diện mạo mới gây chú ý

Hình ảnh mới nhất của thai phụ B.T.T.G - nạn nhân trong vị chồng bạo hành ở Hải Dương đã được hoa hậu Phương Lê đăng tải. Được biết nàng hậu đã hỗ trợ chị G. thẩm mỹ, chữa sẹo.

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Từ khóa:   thai phụ bị chồng bạo hành tin xã hội tin tức đời sống

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