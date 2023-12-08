Lực lượng cứu hộ, cứu nạn nhanh chóng triển khai 3 tổ ứng cứu, trong đó một tổ bơm đệm hơi, một tổ dùng xe thang lên tầng hai và tổ ba lên tầng thượng. Khi tiếp cận thì cô gái đang ở vị trí mép tường, một tay cầm dao, tay kia cầm điện thoại.

Theo thông tin từ VietNamNet, sau vụ cứu cô gái có ý định nhảy tự tử từ tầng 27, Thiếu tá Nguyễn Thế Song - kể lại, sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ đạo từ chỉ huy phòng, Đội CC&CNCH số 1 đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tới tòa nhà.

Lực lượng cứu hộ một mặt động viên, thuyết phục, một mặt đánh lạc hướng để tìm cách áp sát nạn nhân. Bằng mưu trí và sự nhanh nhẹn, Thiếu tá Song đã tiếp cận và khống chế thành công cô gái. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong khoảng 20 giây.

Thiếu tá Song cố gắng thuyết phục, khuyên cô gái bình tĩnh. Tuy nhiên cô gái có biểu hiện không hợp tác, đòi nhảy xuống.

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc bày tỏ sự cảm phục trước hành động dũng cảm, mưu trí của các cán bộ, chiến sĩ cứu hộ, cứu nạn.­

"Lúc đó, tôi chỉ nghĩ làm sao phải xử lý thật nhanh, dứt khoát nhất có thể bởi nếu chậm trong tích tắc thì cô gái có thể rơi xuống phía dưới. Sau khi giải cứu thành công chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm", Thiếu tá Song cho hay.

Sau khi động viên, trấn an tinh thần, cô gái được đưa tới Công an phường Quang Trung và làm thủ tục bàn giao cho gia đình.

Được biết, Thiếu tá Song tốt nghiệp Đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2009 và trải qua nhiều vị trí công tác, trước khi nhận nhiệm vụ đội trưởng đội CC&CHCN số 1 vào năm 2018. Anh từng thực hiện nhiều nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn chữa cháy.

Cô gái đứng trên mép tầng thượng của tòa chung cư - Ảnh: VnExpress

Trước đó, dẫn tin từ VnExpress, 16h45 ngày 7/12, người dân phát hiện cô gái đứng trên mép tầng thượng của tòa chung cư dầu khí 27 tầng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã cử 8 cán bộ, huy động một xe cứu hộ cứu nạn, một xe thang đến hiện trường.

Lực lượng cứu hộ chia thành các nhóm hành động. Một nhóm đặt đệm phía dưới tòa nhà, một tổ công tác khác âm thầm tiến lên tầng thượng chung cư tìm cách giải cứu cô gái.

Sau vài phút, thiếu tá Nguyễn Thế Song, Đội trưởng cứu hộ số 1, nhanh chóng tiến lại ôm chặt cô gái lúc này đang ngồi bên mép tầng thượng, kéo mạnh về phía sau. Những cán bộ xung quanh lập tức đến hỗ trợ đưa cô này xuống dưới an toàn.