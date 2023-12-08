20 giây cân não cứu cô gái định tự tử ở tòa nhà 27 tầng, thiếu tá công an nhẹ nhõm: 'Giải cứu thành công chúng tôi mới thở phào...'

Xã hội 08/12/2023 16:21

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc bày tỏ sự cảm phục trước hành động dũng cảm, mưu trí của các cán bộ, chiến sĩ cứu hộ, cứu nạn.­

Theo thông tin từ VietNamNet, sau vụ cứu cô gái có ý định nhảy tự tử từ tầng 27, Thiếu tá Nguyễn Thế Song - kể lại, sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ đạo từ chỉ huy phòng, Đội CC&CNCH số 1 đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tới tòa nhà.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn nhanh chóng triển khai 3 tổ ứng cứu, trong đó một tổ bơm đệm hơi, một tổ dùng xe thang lên tầng hai và tổ ba lên tầng thượng. Khi tiếp cận thì cô gái đang ở vị trí mép tường, một tay cầm dao, tay kia cầm điện thoại.

Thiếu tá Song cố gắng thuyết phục, khuyên cô gái bình tĩnh. Tuy nhiên cô gái có biểu hiện không hợp tác, đòi nhảy xuống. 

20 giây cân não cứu cô gái định tự tử ở tòa nhà 27 tầng, thiếu tá công an nhẹ nhõm: 'Giải cứu thành công chúng tôi mới thở phào...' - Ảnh 1
Thiếu tá Nguyễn Thế Song - Ảnh: VietNamNet

Lực lượng cứu hộ một mặt động viên, thuyết phục, một mặt đánh lạc hướng để tìm cách áp sát nạn nhân. Bằng mưu trí và sự nhanh nhẹn, Thiếu tá Song đã tiếp cận và khống chế thành công cô gái. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong khoảng 20 giây.

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc bày tỏ sự cảm phục trước hành động dũng cảm, mưu trí của các cán bộ, chiến sĩ cứu hộ, cứu nạn.­

"Lúc đó, tôi chỉ nghĩ làm sao phải xử lý thật nhanh, dứt khoát nhất có thể bởi nếu chậm trong tích tắc thì cô gái có thể rơi xuống phía dưới. Sau khi giải cứu thành công chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm", Thiếu tá Song cho hay.

Sau khi động viên, trấn an tinh thần, cô gái được đưa tới Công an phường Quang Trung và làm thủ tục bàn giao cho gia đình. 

Được biết, Thiếu tá Song tốt nghiệp Đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2009 và trải qua nhiều vị trí công tác, trước khi nhận nhiệm vụ đội trưởng đội CC&CHCN số 1 vào năm 2018. Anh từng thực hiện nhiều nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn chữa cháy.

20 giây cân não cứu cô gái định tự tử ở tòa nhà 27 tầng, thiếu tá công an nhẹ nhõm: 'Giải cứu thành công chúng tôi mới thở phào...' - Ảnh 2
Cô gái đứng trên mép tầng thượng của tòa chung cư - Ảnh: VnExpress

Trước đó, dẫn tin từ VnExpress, 16h45 ngày 7/12, người dân phát hiện cô gái đứng trên mép tầng thượng của tòa chung cư dầu khí 27 tầng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã cử 8 cán bộ, huy động một xe cứu hộ cứu nạn, một xe thang đến hiện trường.

Lực lượng cứu hộ chia thành các nhóm hành động. Một nhóm đặt đệm phía dưới tòa nhà, một tổ công tác khác âm thầm tiến lên tầng thượng chung cư tìm cách giải cứu cô gái.

Sau vài phút, thiếu tá Nguyễn Thế Song, Đội trưởng cứu hộ số 1, nhanh chóng tiến lại ôm chặt cô gái lúc này đang ngồi bên mép tầng thượng, kéo mạnh về phía sau. Những cán bộ xung quanh lập tức đến hỗ trợ đưa cô này xuống dưới an toàn.

Người đàn ông tử vong bất thường trong căn phòng trọ khóa cửa, cài chốt bên trong, hàng xóm tiết lộ 'cả tuần nay không gặp'

Người đàn ông tử vong bất thường trong căn phòng trọ khóa cửa, cài chốt bên trong, hàng xóm tiết lộ 'cả tuần nay không gặp'

Người đàn ông chưa có vợ con, làm nghề tiếp thị sữa, đến thuê trọ được khoảng 1 năm. Anh V chết trong phòng trọ khóa cửa, cài chốt bên trong.

Xem thêm
Từ khóa:   tin xã hội tin tức đời sống tự tử

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 3 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

Vì sao bữa cơm gia đình có thể giúp cha mẹ hiểu con hơn?

Vì sao bữa cơm gia đình có thể giúp cha mẹ hiểu con hơn?

Áp thấp nhiệt đới áp sát đất liền, mưa lớn dồn dập từ Trung Bộ ra miền Bắc

Áp thấp nhiệt đới áp sát đất liền, mưa lớn dồn dập từ Trung Bộ ra miền Bắc