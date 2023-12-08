Người đàn ông chưa có vợ con, làm nghề tiếp thị sữa, đến thuê trọ được khoảng 1 năm. Anh V chết trong phòng trọ khóa cửa, cài chốt bên trong.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, cơ quan chức năng TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, người dân ở phường Yết Kiêu vừa phát hiện một nam thanh niên tử vong bất thường trong nhà trọ.

Cụ thể, khoảng 17h30 ngày 7/12, cơ quan chức năng phường Yết Kiêu đã nhận tin báo của nhân dân phát hiện thi thể anh Trần Văn V (SN 1984, có hộ khẩu thường trú tại tổ 1, khu 1, phường Cao Xanh, TP Hạ Long) đã tử vong tại một nhà trọ thuộc tổ 3, khu 1, phường Yết Kiêu trong tình trạng nhà khóa cửa, cài chốt bên trong…

Hiện trường nơi phát hiện người đàn ông tử vong trong nhà - Ảnh: Báo Giao Thông

Dẫn tin từ báo Lao Động, anh Trần Văn V chưa có vợ con, làm nghề tiếp thị sữa, đến thuê trọ được khoảng 1 năm. Anh V chết trong phòng trọ khóa cửa, cài chốt bên trong.

Hàng xóm cho biết, khoảng một tuần nay không gặp Trần Văn V.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường, UBND phường đã tổ chức bảo vệ hiện trường.

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