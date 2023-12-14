Tình tiết MỚI về vụ hài cốt người phụ nữ xấu số được tìm thấy trong bể nước bỏ hoang

Xã hội 14/12/2023 14:23

Vụ hài cốt người phụ nữ giao gas xấu số ở Hải Phòng: Chưa được bàn giao cho gia đình, vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm ADN.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, sáng 14-12, gia đình chị Nguyễn Thu Th. (SN 1988, trú tại thôn 5, làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) cho biết đang chờ lực lượng chức năng bàn giao hài cốt của chị để lo hậu sự.

Hiện, bộ hài cốt đã được xác định là của người phụ nữ này đang được lực lượng chức năng bảo quản để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng chưa nhận được văn bản chính thức về kết quả giám định ADN đối với bộ hài cốt được phát hiện trong bể nước của gia đình ông Nguyễn Văn Q. (ở thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Tuy nhiên, qua thông báo nhanh thì được biết bộ hài cốt là của nạn nhân Nguyễn Thu Th. (SN 1988, người thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân) - người phụ nữ giao gas đã mất tích một cách bí ẩn cách đây 13 năm.

Tình tiết MỚI về vụ hài cốt người phụ nữ xấu số được tìm thấy trong bể nước bỏ hoang - Ảnh 1

 

Tình tiết MỚI về vụ hài cốt người phụ nữ xấu số được tìm thấy trong bể nước bỏ hoang - Ảnh 2

Bể chứa nước thải, nơi tìm thấy hài cốt chị Thanh. Ảnh: VnExpess

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định chị Th. đã bị sát hại rồi phi tang vào bể nước. Quá trình khám nghiệm hài cốt cho thấy trên hộp sọ có vết nứt vỡ do ngoại lực tác động.

Theo Báo VnExpres, gia đình chị Thanh sống ở thôn 5, làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Năm 2006, khi 18 tuổi, chị Thanh lập gia đình với anh Tiến ở cùng làng và mở cửa hàng bán gas.

Trưa 3/12/2010, chị Thanh gửi con trai hơn 2 tuổi cho hàng xóm trông giúp để đi giao bình gas. Thời điểm đó, anh Tiến đang theo xe hàng đường dài vào miền Nam.

Tối muộn cùng ngày, hàng xóm không thấy Thanh về nên báo cho mẹ chồng chị là bà Được. "Tôi không liên lạc được với Thanh. Lo con bị tai nạn, tôi nhờ loa phát thanh xã loan tin tìm kiếm cũng không có tin tức gì", bà Được nhớ lại.

Tình tiết MỚI về vụ hài cốt người phụ nữ xấu số được tìm thấy trong bể nước bỏ hoang - Ảnh 3

Hiện trường nơi phát hiện hài cốt của chị Th.. Ảnh: Người Lao Động

Sáng hôm sau, cách chừng 500 m, người trông khu đầm rộng 32 mẫu ở gần sông Kinh Thầy tháo nước để đánh bắt thủy sản đã phát hiện xe máy của Thanh ở sát miệng cống.

Người thân cùng chính quyền lập tức tổ chức tìm kiếm chị Thanh. "Hôm đó trời rét buốt. Chúng tôi thay nhau uống mắm lao xuống nước mò tìm. Nửa ngày quần nát đầm nước nhưng không thấy thêm dấu vết gì", ông Phan Văn Đạt, bác chồng chị Thanh nhớ lại.

Song song với sự điều tra của công an, gia đình chị Thanh mở rộng tìm kiếm ra cả sông Kinh Thầy, các hang núi, nghĩa địa trong vùng. Gia đình còn tìm đến một số biện pháp tâm linh để mong tìm thấy manh mối về chị Thanh.

Thời gian qua đi, việc tìm kiếm dần đi vào ngõ cụt. Lúc này, trong xã xuất hiện một số tin đồn ác ý "chị Thanh bỏ nhà đi Trung Quốc hoặc theo người khác" khiến gia đình càng thêm đau xót. "Vì tìm không thấy đâu nên chúng tôi vẫn hy vọng Thanh còn sống và sẽ về nhà vào một ngày nào đó", mẹ chồng chị Thanh cho hay.

Hy vọng của bà Được bị dập tắt sau 13 năm khi chiều 6/12 trong lúc tìm chó mất tích, ông Nguyễn Văn Quỳ bất ngờ phát hiện một bộ hài cốt không còn nguyên vẹn ở bể chứa nước thải trong vườn nhà.

 

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Từ khóa:   Hải Phòng người phụ nữ giao gas tin xã hội

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